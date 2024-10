Bucci e Rixi a Sestri Ponente per il ‘Patto per la Sicurezza’: “In Liguria una scuola per la Polizia Locale”

Genova. Una scuola regionale di polizia locale e massima attenzione alla sensibilizzazione degli over 70 sul tema delle truffe agli anziani. Sono due dei punti principali del ‘Patto per la sicurezza‘ presentato e firmato venerdì a Sestri Ponente dal sindaco e candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Marco Bucci, e dal viceministro Edoardo Rixi.

In base alle proposte della Lega, la Regione si impegna a sostenere i progetti di riqualificazione urbana con particolare attenzione alle zone più esposte al degrado e alla criminalità. Si impegna inoltre a investire nel miglioramento delle dotazioni tecniche e strumentali per aumentare la capacità operativa delle forze dell’ordine, garantendo così un presidio più efficace sul territorio, ed è appunto prevista la creazione di una scuola regionale di Polizia Locale, collegata alla Fondazione ‘Scuola Interregionale’ già attiva e di cui la Liguria è socio fondatore, per offrire formazione continua e di qualità agli agenti, evitando il ricorso a strutture esterne.

Particolare attenzione sarà rivolta alla protezione degli anziani, con corsi di autodifesa e campagne informative per prevenire le truffe online e telefoniche, che colpiscono soprattutto le persone sopra i 70 anni, e a ogni forma di abusivismo, occupazione e commercio illegale.

“Il piano intende migliorare la qualità della vita dei cittadini liguri, intervenendo su più fronti: dalla sicurezza urbana, alla formazione delle forze dell’ordine, passando per il contrasto all’illegalità e la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione”, ha detto il vice ministro Rixi, segretario della Lega in Liguria.

“Noi vogliamo una regione internazionale ad alta qualità di vita. E la qualità di vita non esiste senza sicurezza – ha aggiunto Bucci – Per questo, con questo patto innovativo, abbiamo deciso di dare a noi e ai nostri figli la sicurezza di sentirsi liberi di uscire, di vivere tranquillamente. Ecco perché è importante soprattutto garantire la percezione di sicurezza. Ai cittadini, ma anche alle aziende: dobbiamo far sentire sicuro chi vuole investire qui”.