Regionali, Patto civico riformista: “Dopo le inaccettabili parole di Bucci, ecco come contrastare denatalità e invecchiamento”

Genova. Le ricette per rilanciare l’attrattività della Liguria illustrate questa mattina in una conferenza stampa di Azione per Patto Civico Riformista per Andrea Orlando presso il point del candidato presidente in via Scurreria a Genova.

“Ricette strutturali- dice Cristina Lodi, consigliera comunale è candidata di Azione per il Patto Civico Riformista – non certo come le dichiarazioni del candidato Bucci che con la frase di ieri mette in evidenza non solo l’incapacità a capire la realtà e ad affrontarla ma anche un preciso intento di non aver fatto e non voler far nulla a sostegno delle famiglie e del loro benessere”.

La questione dello scenario demografico tragico traguardato da Istat che condurrà la popolazione italiana dagli odierni 59 milioni di individui a circa 46 nel 2080 coinvolge trend globali e nazionali che però vedono la Liguria come epicentro di questa situazione negativa (nel lungo periodo il sud andrà peggio).

In generale, è emerso dall’incontro, le politiche di contrasto dell’invecchiamento e di incentivazione delle nascite sono nazionali e producono risultati spesso limitati. Secondo Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente Azione, “le affermazioni altisonanti sulla attrattività della Liguria di Bucci descrivono una Liguria che non esiste. Purtroppo questa è una regione che invecchia e vive uno spopolamento crescente che si estende a tutto il suo territorio, anche sul fronte dell’innovazione purtroppo la Regione se la cava male ed è solo 16esima in Italia per il numero di startup sul totale delle aziende attive. A fronte di tutto questo, per rendere nuovamente attrattivo il territorio servono proposte concrete su reindustrializzazione e servizi alla persona”.

“Fondamentali ricette precise e puntuali tarate sul territorio – precisa Cristina Lodi – la Liguria è la regione più vecchia in Europa e noi abbiamo tre proposte. Per prima cosa occuparci delle persone anziane attraverso una legge sul social housing che la Regione Liguria non ha e quindi lavorare affinché gli anziani e le persone possono mantenere il più possibile la loro autonomia: questo è importante anche creando luoghi e spazi dove realizzare convivenza e condivisone. Di contro il piano sociosanitario per noi va rivisto totalmente e soprattutto vanno sostenute formule come l’assistenza domiciliare, come la possibilità anche di attivare più centri diurni: oggi sono pochissimi rispetto alle necessità”.

“La seconda è quella di attirare persone straniere, provenienti da altri paesi con media e alta formazione attraverso anche un’industrializzazione sostenibile – continua – ma anche l’attrattiva dei poli: noi ne abbiamo uno famosissimo che è l’IT però sappiamo come le infrastrutture intorno a poli come questi manchino. Lavorare sulla formazione e specializzazione delle persone straniere che spesso si sono viste anche non riconoscere i loro attestati perché provengono da altri paesi, creando per esempio, scuole bilingue specifiche con progetti particolari”.

“Il terzo punto – conclude – è quello delle aree interne, per noi molto caro, con riferimento per esempio all’Alta Vallpolcevera dove dal 2011 al 2024 si è perso in media il 46% nella fascia 0/5. Dobbiamo portare dei servizi in quelle zone , per esempio sperimentando anche delle deroghe al regolamento scolastico attuale e al numero minimo previsto, come programmato per le aree interne con il nostro candidato presidente Orlando”.

Presente alla conferenza Sergio “Pippo” Rossetti, consigliere regionale e candidato di Azione che ha sottolineato la necessità di una programmazione sul tema: “Dal punto di vista amministrativo creare una struttura di indirizzo tra diversi settori della Regione perché questo è un tema trasversale che tocca tutto: politiche sociali, sviluppo economico, istruzione, sanità. Ovviamente il tema delle risorse, come i Piani europei, è strategico e fondamentale”.