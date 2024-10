Regionali, Pastorino: “Sanità al collasso: 110 ore di attesa nei pronto soccorso, 52 ore per i malati oncologici”

Genova. Gianni Pastorino, candidato alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre nella lista Orlando Presidente, denuncia la drammatica situazione della sanità pubblica in Liguria. “Questi anni di gestione del centrodestra hanno portato la nostra sanità al collasso – afferma Pastorino – In questi giorni registriamo casi di pazienti che hanno aspettato anche 110 ore nei pronto soccorso e malati oncologici che rimangano in attesa per 52 ore prima di essere trasferiti nei reparti. Tutto questo nonostante lo straordinario lavoro di medici, infermieri, tecnici e OSS, ormai allo stremo delle forze. In questa situazione drammatica, pazienti e operatori sanitari sono letteralmente abbandonati dalla politica”.

Pastorino sottolinea come l’abuso della privatizzazione abbia peggiorato ulteriormente la situazione: “I fondi destinati al settore pubblico sono stati dirottati verso i privati, mentre i nostri ospedali e operatori sanitari lottano contro una crisi senza precedenti. Abbiamo destinato milioni di euro ai gruppi privati, ma cosa ha ottenuto la nostra sanità pubblica in cambio? Più sofferenza per i pazienti e più stress per i professionisti”

“È giunto il momento di riportare il diritto alla salute al centro delle politiche regionali – conclude – La sanità pubblica non può essere sacrificata per il profitto”.