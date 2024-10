Regionali, Pastorino (Lc): “Ordine infermieri o comitato elettorale del centrodestra?”

Genova. “È inaccettabile che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova, un’istituzione che dovrebbe rappresentare tutte le infermiere e gli infermieri, si trasformi in una vetrina elettorale per i candidati di Centrodestra”. Lo dichiara Gianni Pastorino, candidato alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre nella Lista Orlando Presidente.

“L’incontro del 24 ottobre, organizzato presso la sede dell’Ordine in Piazza Dante – aggiunge Pastorino – con Jessica Nicolini e Angelo Gratarola, sembra una mossa politica mascherata da evento professionale. Si tratta di un gesto grave, che mina la credibilità dell’Ordine e tradisce il principio di imparzialità che dovrebbe contraddistinguere tali enti. È scandaloso che, in un momento così delicato per la nostra sanità, l’Ordine decida di spalancare le porte solo a due candidati del Centrodestra, senza neanche lontanamente considerare l’idea di un contraddittorio o di un confronto pluralistico. Questa non è più informazione professionale, è propaganda. Le infermiere e gli infermieri sono una categoria che merita rispetto, e che ha il diritto di ascoltare tutte le voci, non di essere usata come pedina da chi cerca di strumentalizzare il loro ruolo”.

“Mi chiedo se l’Ordine abbia dimenticato la sua missione di rappresentanza super partes, o se abbia deciso di schierarsi apertamente in campagna elettorale – conclude Pastorino – In ogni caso, è un atteggiamento che non possiamo accettare e che merita di essere denunciato”.