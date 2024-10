Regionali, Orlando: “Difendere il piccolo commercio, le autorizzazioni alla Gdo date in modo opaco”

Genova. “Il piccolo commercio è essenziale per le città e per le aree interne, difenderlo è un nostro dovere. In questi anni si sono date in modo decontestualizzato autorizzazioni alla grande distribuzione senza una programmazione. Penso che questo debba cambiare e che le autorizzazioni concesse sulla base di procedure opache, nel corso di questi ultimi mesi, dovranno essere attentamente verificate per valutare se ci sono le condizioni per un intervento in autotutela delle autorizzazioni date dalla Regione”.

Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine di un incontro organizzato da Ascom con il Civ di Sestri Ponente.

“Credo che sia importante promuovere i centri integrati di via ed è importante riscoprire l’urbanistica. A Sestri Ponente abbiamo parlato anche del rapporto con Fincantieri – aggiunge Orlando – che ha il dovere di assumere un modello di business diverso da quello degli altri anni, dove il ricorso al subappalto è stato molto forte. Credo ne siano consapevoli anche gli attuali dirigenti”.

“È molto importante che si facciano anche carico dell’impatto che Fincantieri determina sui territori circostanti, il rischio è di provocare forme di tensione e degrado sociale legate al fatto che si importa manodopera senza preoccuparsi nè dei processi di integrazione, né dei servizi, né della casa, in una situazione già di difficoltà di alcune aree della nostra regione”, conclude.