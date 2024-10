Regionali, Conte a Genova per presentare il “programma del M5s” ma Orlando: “Il programma è il mio”

Genova. Piccolo caso diplomatico all’interno del campo largo, ma non larghissimo: venerdì 11 ottobre il leader del M5s Giuseppe Conte sarà in Liguria per varie iniziative di campagna elettorale per le regionali. Farà un sopralluogo ai cantieri dello scolmatore del Bisagno. Visiterà un ospedale. Ma, alle 16.30, parteciperà a un incontro in cui sarà presentato – così recita il volantino – il “programma del M5s per le Regionali”.

Peccato che un programma per le Regionali sia già stato presentato ed è quello di Andrea Orlando, il candidato presidente. Che, a margine di un incontro al Cap sul tema della sanità, prova a spegnere il fuoco della potenziale polemica ma in maniera netta dice: “Ogni contributo arricchisce la riflessione ma il programma è il mio ed è quello con cui mi sono presentato e che ho depositato”.

Andrea Orlando, che ha svelato il programma con un portale web domenica scorsa, e che nei prossimi giorni terrà una conferenza stampa ufficiale in merito, ha aggiunto: “Abbiamo raccolto ancora in questi giorni alcuni contributi integrativi, il programma sarà quello definitivo nell’arco di poche ore, tuttavia facciamo anche notare che siamo ancora in attesa di capire se esiste un programma del centrodestra”, dice proprio mentre alla Spezia il sindaco di Genova e candidato Marco Bucci presenta il proprio.

Alla domanda se per la chiusura della campagna elettorale sarà possibile un unico evento con Conte e Schlein, oltre anche a Bonelli e Fratoianni, sulla falsa riga di quella manifestazione andata in scena a luglio in piazza De Ferrari, Orlando risponde: “Ci sarà una grande piazza, questo è sicuro”.

Venerdì 11 ottobre sarà anche l’occasione in cui il deputato Pd e candidato potrà, forse, chiarire una volta per tutte con Giuseppe Conte alcuni aspetti cruciali sia a livello di politiche locali (la linea da tenere sulle opere, il pensiero su progetti come l’ospedale Galliera) e nazionali (la garanzia di una coalizione forte). E forse in quell’occasione strapperà la promessa di un ritorno a Genova per la chiusura della campagna. Molto dipenderà anche da come il “campo largo” riuscirà a trovare la quadra in altre Regioni che andranno al voto, prima fra tutte l’Emilia Romagna.