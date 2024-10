Regionali, Orgoglio Liguria presenta i candidati. Bucci: “Siamo i veri progressisti, gli altri non vogliono fare nulla”

Genova. La lista civica “Orgoglio Liguria” che sostiene Marco Bucci nella corsa alla presidenza della Regione ha presentato i suoi candidati questa mattina nel point di via Martin Piaggio 1. Ventinove uomini e donne pronti a mettersi, come recita il motto della campagna elettorale, “Al lavoro per la Liguria”.

“Siamo noi i veri progressisti, gli altri non vogliono fare nulla – ha dichiarato il candidato presidente Marco Bucci -. Vi ringrazio perché metterci la faccia non è una cosa da tutti, vuol dire prendersi una responsabilità, caricarsi uno zaino sulle spalle e poi arrivare all’obiettivo. Io farò il presidente certamente, anche se qualcuno fa gli scongiuri, e vorrei fare il secondo mandato. Ma il presidente non si può fare da solo, è impossibile. Lo farò assieme a tutti voi, assieme a tutto il supporto che c’è in Liguria da parte di decine e decine di persone che vedono il loro futuro ancorato a un modo di lavorare, a un modo di pensare, a tutta una serie di progetti che noi vogliamo siano portati a termine”.

Ecco i ventinove candidati suddivisi per provincia.



SPEZIA

Marco Ceglie, Antonio Cimino, Marco Frascatore, Mercedes Miran Rodriguez, Nadia Zaborra;

GENOVA

Stefano Anzalone, Manuela Arata, Federico Barbieri, Giovanni Boitano, Claudio Burlando, Ilaria Carassale, Stefania Cosso, Katia D’Avanzo, Elisabetta Garetti, Federico Giacobbe, Federico Massari, Salvatore Muscatello, Andrea Spadoni, Francesca Taliani, Luigi Valdenassi, Tiziana Zito;

SAVONA

IMPERIA

Angela Marano, Laura Mascarello, Giossi Massa, Walter Sorriento.

ECCO LE BIOGRAFIE DEI CANDIDATI DIVISE PER PROVINCE



SPEZIA

Marco Ceglie: 60 anni, nato alla Spezia. Laureato in Giurisprudenza, sposato con Annamaria da cui ha avuto due figli e ha 4 nipoti. Dal 2001 al 2006 è stato Segretario Generale dell’Autorità Portuale della Spezia. Ora è funzionario dell’Autorità di Sistema Portuale. In passato è stato arbitro di calcio, oggi nel tempo libero gli piace andare a pesca.

Antonio Cimino: 64 anni, nato in provincia di Cagliari ma da oltre cinquant’anni vive alla Spezia. Ex sottoufficiale della Marina Militare, ora in pensione. Attualmente è assessore ai Lavori Pubblici del Comune di La Spezia. Nel tempo libero gli piace andare in barca.

Marco Frascatore: Nato alla Spezia il 20 novembre 1973. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, quadro direttivo presso istituto bancario. Già consigliere comunale nell’Amministrazione Peracchini, dal 2022 è assessore a Commercio, Bilancio, Sport e Impianti Sportivi.

Mirian Mercedes Rodriguez: 50 anni, nata in Repubblica Dominicana, è in Italia da 31 anni. È consigliera comunale alla Spezia, la prima straniera a ricoprire questo ruolo. Nel tempo libero fa volontariato presso alcune associazioni e insegna ai giovani dominicani del territorio la cultura del loro Paese.

Nadia Zaborra: nata a Baden in Svizzera nel 1970 da genitori italiani emigrati per lavoro. Ha conseguito il diploma di tecnico delle attività alberghiere e per anni ha lavorato in ambito alberghiero e farmaceutico. Dal 1990 è volontaria per le associazioni Jonas e Isidoro con iniziative concrete per diritto allo studio, turismo giovanile e disagio sociale. Dal 2018 fa volontariato nell’Umbertino, il vecchio quartiere operaio della Spezia.

GENOVA

Stefano Anzalone: Nato il 3 maggio 1963, è un ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e Segretario Provinciale del Sap. Ha ricoperto vari ruoli nel Consiglio Comunale di Genova e Città Metropolitana. Nel tempo libero gli piace fare sport. È Cavaliere della Repubblica dal 2017.

Manuela Arata: 68 anni, madre di due figli, è stata Presidente del Festival della Scienza e Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia. Esperta di innovazione e docente, ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, tra cui Cavaliere al Merito della Repubblica Francese.

Federico Barbieri: 29 anni, nato a Genova. È project manager: si occupa di industria 4.0 e cybersicurezza. Consigliere comunale dal 2022, eletto nella lista Genova Domani. è presidente della Commissione VI Sviluppo Economico. Ama camminare nel verde, coltivare piante bonsai e fare sport.

Giovanni Boitano: Nato nel 1950, ingegnere meccanico, ha lavorato in un’azienda elettromeccanica. Ex sindaco di Favale e assessore regionale, è membro del direttivo ANCI Liguria. Ama viaggiare.

Claudio Burlando: Nato nel 1966, è direttore creativo di un’agenzia di design.In Confindustria ha ricoperto il ruolo di presidente della sezione Turismo, Cultura e Comunicazione e promuove la collaborazione tra cittadini e imprese per lo sviluppo del territorio.

Ilaria Carassale: 48 anni, nata a Lugano ma vive da sempre in Liguria. Avvocato civilista, si occupa in particolar modo di responsabilità sanitaria e gestione del rischio clinico. Ha una bambina di 13 anni. Nel tempo libero è attiva in associazioni a sostegno delle donne e le piace giocare a tennis.

Stefania Cosso: assessore al Municipio I Centro Est di Genova. Laureata in Scienze Politiche con un Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione, lavoro da 12 anni per una multinazionale che si occupa di selezione, gestione e sviluppo del personale.

Katia D’Avanzo: Nata ad Avellino nel 1977, laureata in Sociologia del Diritto all’Università di Genova, ha fondato nel 2003 lo Studio Legale D’Avanzo, specializzato in diritto previdenziale e del lavoro. Dal 2007 è agente di calciatori FIGC-FIFA e ha acquisito specializzazioni in Stadium Management e diritto sportivo. Collabora con diverse riviste multimediali e partecipa a convegni internazionali su impiantistica sportiva e finanziamenti europei.

Elisabetta Garetti: primo violino dell’orchestra del Carlo Felice di Genova. Si diploma in violino al Conservatorio di Piacenza. Avvia presto la carriera concertistica vincendo concorsi nazionali e internazionali. Diventa “Spalla dei Primi Violini” dell’Orchestra Sinfonica “HAYDN” di Bolzano e Trento, e poi dell’Orchestra della “FONDAZIONE A. TOSCANINI” di Parma, con cui si esibisce come solista e direttore in prestigiose tournée internazionali.

Federico Giacobbe: Capogruppo del Gruppo Misto al Municipio 4 media Val Bisagno, è stato consigliere e vicepresidente della terza commissione al Municipio 3. Candidato alle europee con Azione, lavora da 14 anni in A.M.T. ed è consulente per le smart city, con un master in progettazione della smart city conseguito a Unige.

Federico Massari: imprenditore nato a Lavagna nel 1970, con una lunga esperienza nel commercio e nella consulenza aziendale. Dopo aver avviato e gestito diverse attività nel settore della distribuzione organizzata e dei supermercati, ha dedicato la sua carriera a sviluppare soluzioni innovative per le imprese locali.

Salvatore Muscatello: commercialista con studio in Arenzano. È stato assessore comunale ad Arenzano e Consigliere con delega al Bilancio, Sviluppo economico e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova al primo mandato del Sindaco Marco Bucci.

Andrea Spadoni: consigliere comunale in Valle Scrivia e consigliere di Comunità Montana. Si è trasferito nel Tigullio già da diversi anni e dopo aver ricoperto incarichi nell’ambito del trasporto merci di Trenitalia oggi lavora nel settore del trasporto passeggeri. Titolare di un’attività imprenditoriale nel settore alberghiero.

Francesca Taliani: scultrice e scenografa. Insegna Anatomia Artistica da 25 anni all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Da oltre 30 anni si occupa di eventi culturali e di ricerca e ricostruzione di abiti storici. È specializzata nelle pratiche di riconoscimento Unesco.

Luigi Valdenassi: Medico specializzato in Ossigeno Ozonoterapia, è presidente della SIOOT. Ha avviato ricerche sull’Intelligenza Artificiale applicata alla salute e ha fondato la rivista Turtle’s AI. Si è candidato per le Elezioni Regionali per contribuire allo sviluppo della Liguria.

Tiziana Zito: impegnata nel mondo della comunicazione, dal 1986 al 2011 è stata imprenditrice con un’agenzia di eventi e editoria. Poi PR, cronista, progettista editoriale e docente di cucina ligure.

SAVONA

Gianluca Gandalini: si è laureato in Giurisprudenza all’università di Genova e esercita la professione di avvocato nello studio del quale è titolare dal 2006. Nel 2008 si è laureato anche in Scienze Politiche. Ad oggi è componente del Consiglio di Amministrazione di una società a partecipazione pubblica ed è iscritto nell’Elenco degli Esperti Negoziatori della Crisi d’Impresa presso la Camera di Commercio di Genova.

Donatella Oldano: 63 anni di Torino ma vive da 43 anni in liguria. Sposata, ha due figli e cinque nipoti, tutti maschi. Nel 1992 ha creato insieme al marito il primo “Hotel del bambino” che accettava solo famiglie con bambini e lo hanno gestito insieme fino al 2018. Dal 2019 è diventato un residence. Nel tempo libero le piace fare sport.

Giuseppe Rappa: Sessant’anni appena compiuti. Da poco in quiescenza dopo 40 anni passati nella Polizia di Stato, è sposato con un’insegnante da cui ha avuto due figlie.

Negli ultimi due anni ha diretto la Sezione della Polizia Stradale della Provincia di Savona.

Paolo Rossi: 40 anni, per vent’anni amministratore della città di Andora, 10 anni da Consigliere Comunale e poi Vicesindaco con deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Manifestazioni e Sport. Consigliere Federale Regionale FIGC. Nel tempo libero gioca a calcio ed è appassionato di musica classica e opera. Lavora nella piccola impresa di famiglia nell’edilizia. È stato l’organizzatore dell’arrivo di tappa del giro d’Italia 2024 Acqui Terme-Andora.

IMPERIA

Angela Marano: 50 anni, vive a Sanremo. Madre di un bambino di 5 anni. Imprenditrice di marketing turistico e organizzazione di eventi. Ha deciso di candidarmi come consigliere regionale per promuovere il suo territorio, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. Le sue grandi passioni sono il canto e la pasticceria.

Laura Mascarello: 34 anni, nata a Imperia, ha un dottorato di ricerca in Ingegneria Aerospaziale, lavora come consulente per un’azienda ferroviaria. Nella sua attività politica si vuole occupare principalmente di infrastrutture, viabilità, turismo destagionalizzato e sanità pubblica. Nel tempo le piace fare escursioni.

Giossi Massa: 51 anni, nato a Imperia. Imprenditore nel ramo odontoiatrico. Laureato in scienze politiche internazionali con 110. Il suo impegno politico è rivolto principalmente a turismo, infrastrutture, sanità. Nel tempo libero gioca e allena in una squadra di calcio, il Real Santo Stefano al Mare.

Walter Sorriento: nato a Torino il 12 agosto 1977, cresciuto a Bordighera. Lavora nella Polizia Locale del Comune di Ventimiglia. Sposato da più di 24 anni con Manuela da cui ha avuto due figlie: Letizia di 21 anni e Sarah di 17.

Nel 2018 è stato eletto consigliere comunale e in seguito, con il secondo mandato, è stato nominato assessore comunale con deleghe a Sport, Manutenzioni, Affari legali e Sanità.