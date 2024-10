Regionali, Nicolini e Bogliolo: “Un programma congiunto per l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere”

Genova. Uno sportello regionale e una commissione permanente dedicati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e un portale web d’integrazione che raccolga tutte le informazioni utili per chi ha una disabilità.

Sono le proposte di Jessica Nicolini e Federico Bogliolo, candidati della lista “Vince Liguria” a sostegno di Marco Bucci, inserite in un programma congiunto che mira proprio ad abbattere le barriere architettoniche e promuovere l’inclusione sociale.

Entrambi i candidati, con esperienza nelle istituzioni e radicati sul territorio, si prefiggono di mettere al centro del loro programma azioni concrete per garantire pari opportunità a tutti i cittadini della Liguria.

“In questi anni abbiamo lavorato per rendere accessibili gli spazi pubblici, come nel caso della realizzazione della prima spiaggia adatta a disabili a Sturla e dell’abbattimento delle barriere architettoniche a Vernazzola, Quarto e Quinto – spiega Bogliolo, attualmente presidente del Municipio Levante – C’è ancora molto da fare e servono maggiori fondi dalla Regione. Per questo vogliamo istituire una commissione permanente di controllo con associazioni e enti locali per monitorare il territorio, identificare i punti critici e intervenire prontamente per eliminare le barriere architettoniche.”

“Vogliamo che il tema delle pari opportunità e dell’inclusione sociale sia al centro anche della prossima amministrazione regionale – aggiunge Jessica Nicolini, vicina alle associazioni e coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria – Insieme a Lorenzo Pagnoni, presidente dell’Associazione DISA APS, abbiamo già condiviso con il nostro candidato presidente Marco Bucci un documento in cui ci impegniamo a creare un portale web d’integrazione che raccolga tutte le informazioni utili per chi ha una disabilità, a promuovere la sensibilizzazione nelle scuole e ovviamente a lavorare per abbattere l’ostacolo più grande, quello delle barriere architettoniche, nei luoghi pubblici, nei negozi e nelle abitazioni private”.

“Vogliamo creare un punto di riferimento per tutti i cittadini che hanno bisogno di assistenza in caso di ostacoli architettonici. Lo sportello regionale sarà un supporto rapido e efficace per indirizzare le persone agli uffici competenti e assicurare che i problemi vengano risolti senza ritardi inutili,” concludono Bogliolo e Nicolini.