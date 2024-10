Regionali, Murru (M5s): “Bucci si ricorda dei giovani solo in campagna elettorale”

Genova. “Il programma del sindaco Bucci per le politiche giovanili? Quanti annunci… Tra le proposte si leggono iniziative come l’istituzione di un tavolo per le politiche giovanili; l’apertura di uno sportello di supporto emotivo per adolescenti; la creazione di un fondo per giovani talenti e programmi di formazione per l’amministrazione pubblica. Belle parole, tante proposte… Ma c’è una domanda che i giovani di Genova e della Liguria si pongono: perché ora? Prima cosa è stato fatto? La risposta è chiara: nulla! Il sindaco e la sua Giunta non hanno saputo dare risposte concrete alle nuove generazioni. Idem la destra regionale. Se oggi a destra sentono il bisogno di proporre queste iniziative, che non fatichiamo a definire l’abc delle politiche giovanili, è evidente che siamo stati dimenticati per quasi un decennio. Le giovani famiglie, gli studenti e i talenti emergenti meritano risposte reali, non promesse mediatiche”.

Così, la pentastellata Maryam Murro, candidata (classe 1999, la più giovane della coalizione progressista) alle regionali del 27 e 28 ottobre.

“Noi, giovani del Movimento 5 Stelle – aggiunge – chiediamo da sempre una politica che non si limiti alle parole. Vogliamo azioni, fatti concreti, risultati tangibili ed è per questo che mi sono candidata. La nostra priorità è dare realmente spazio ai giovani e creare opportunità per chiunque voglia costruire il proprio futuro nella nostra bellissima regione e non riempire di promesse vuote i programmi elettorali”.