Regionali, negli ultimi sondaggi Bucci in rimonta e sorpasso su Orlando

Liguria. L’ultimo sondaggio diffuso da Porta a Porta sulla Rai, realizzato dall’istituto Noto, parla chiaro almeno per un aspetto: sarà un testa a testa all’ultimo punto percentuale: Marco Bucci a oggi sarebbe al 47,5%, Andrea Orlando al 47%.

Chi ha incontrato il sindaco-candidato nel pomeriggio, ieri, con i risultati delle analisi statistiche già filtrate, lo hanno visto raggiante. “Non bisogna dare un peso eccessivo a queste cose”, ha detto, con cautela, ma evidentemente soddisfatto della rimonta.

Perché, pur tenendo conto del fatto che quello 0,5% di distanza non è neppure considerabile al netto del margine di errore (solitamente del 3%) insito in ogni sondaggio, va detto che ai blocchi di partenza – a metà settembre – un altro sondaggio, quello effettuato da Tecné per Primocanale, parlava di un vantaggio di 6 punti di Orlando su Bucci (se non si fossero considerati altri sfidanti) e di 3 punti percentuali includendo anche il candidato di Uniti per la Costituzione Nicola Morra.

Morra che, a oggi, secondo il sondaggio Noto per Vespa, si attesta attorno al 2% (in calo di circa un punto rispetto ai sondaggi della prima ora), al di sotto della soglia minima per eleggere un consigliere in via Fieschi.

Tornando al fotofinish annunciato tra Andrea Orlando e Marco Bucci bisogna notare che nel sondaggio dell’istituto Noto del 1 ottobre i due candidati erano entrambi dati al 46%. Quindi entrambi i candidati possono comunque segnare un aspetto positivo, la crescita rispetto alla settimana scorsa.

Tuttavia bisogna sottolineare come questi due punti complessivi non siano stati “rosicchiati” alla platea di indecisi o di possibili astenuti quanto ai candidati presidente outsider che complessivamente sono passati da un 8% complessivo a un 5,5%.

Il testa tra Orlando e Bucci rispettivamente al 47% e al 47,5% corrisponde a un altro sondaggio in circolazione in queste ore, quello realizzato da BiDiMedia per Genova Today.

Con questi numeri è evidente che ogni apporto da parte delle liste in coalizione con i due sfidanti principali sarà fondamentale così come, in negativo, potrebbero esserlo qualsiasi erosione. In tal senso, Andrea Orlando, potrebbe essere penalizzato tanto dal passo indietro di Italia Viva quanto dalle preferenze degli elettori della sinistra radicale. Bucci ha deciso, non a caso, di sfruttare qualsiasi possibile alleanza, tra cui anche quella con il discusso sindaco di Trani Bandecchi (quello dello spunto al cittadino).

D’altra parte, con un’affluenza prevista che a malapena andrà oltre il 50% è possibile che chi si recherà alle urne sia maggiormente motivato a mettere una “x” sul candidato di rottura, cioè Orlando. I giochi, insomma, sono più che aperti.