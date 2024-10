Regionali, il Pd presenta i candidati. Natale: “Trasparenza e condivisione, una Liguria diversa da quella degli ultimi 9 anni”

Genova. La conferenza stampa fissata alle 12.45 per presentare i candidati del Pd alle elezioni liguri inizia alle 12.45 in punto e Davide Natale, segretario regionale del Partito Democratico (e candidato), tira una frecciata: “Non facciamo come le ferrovie governate da certi ministri ai Trasporti”. Alla presenza del candidato presidente Andrea Orlando sono stati ufficializzati coloro che correranno alla sfida elettorale.

“Più donne che uomini – dice Natale – persone con un’esperienza politica da amministratori ma anche provenienti dalla cosiddetta società civile, persone che incarnano la volontà di una Liguria diversa da quella governata dal centrodestra negli ultimi 9 anni, una Liguria dove partecipazione e trasparenza devono essere le parole d’ordine, insieme al tema delle politiche ambientali, del tutto scomparso in questo quasi decennio”.

In lista molti sindaci e consiglieri municipali, comunali, regionali, figure con esperienza politica e della macchina dell’amministrazione pubblica. Anche molti medici, o comunque lavoratori della sanità, in un momento in cui il tema è il più caldo in assoluto.

Capolista a Genova sarà il segretario provinciale Simone D’Angelo, capogruppo del Pd in consiglio comunale e quindi capo dell’opposizione al governo Bucci. “Il sindaco di Genova, scelto da Meloni, che sta portando avanti una campagna elettorale su due modalità – dice D’Angelo – da una parte la menzogna dall’altra il manganello, metaforicamente parlando, ovvero l’aggressione senza limiti dell’avversario politico”.

Secondo D’Angelo, “il Pd deve guidare il fronte della verità, e se oggi Bucci cerca di cancellare il legame indissolubile che lo lega a Toti e alla realtà dell’inchiesta, dove la gestione della città era in mano a pochi e nell’interesse di pochi, dobbiamo ricordare che Toti è il più grande sostenitore di Bucci, e che Bucci è un prodotto di Toti”.

Anche Andrea Orlando ha stigmatizzato lo stile della campagna elettorale del centrodestra: “Per ora nessuna proposta, mentre noi ogni giorno ne avanziamo più di una, e invece poche boutade come quella di riaprire gli ospedali, salvo non spiegare come e con quali soldi, loro sono impegnati in quella che si definisce shitstorm continua, dicendo che è colpa nostra se è caduto il ponte, che è colpa nostra se il rigassificatore deve essere spostato, e così via, un metodo comunicativo che è quello di Trump, negare l’evidenza e delegittimare l’avversario”. Orlando conclude: “Spero che si chiuda anche la polemica su chi meglio rappresenti l’elettorato moderato, io credo di rappresentarlo meglio di chi oggi apre la campagna elettorale a Imperia con il sindaco Bandecchi, quello che sputa sui cittadini”.

I nomi del candidati nelle liste del Pd alle elezioni regionali 2024 in Liguria

Genova

D’Angelo Simone

Alfonso Donatella

Bacchella Laura

Bruzzone Rita

Cola Simona

D’Onofrio Ada

Finocchio Serena

Franceschi Simone

Garibaldi Luca

Morettini Massimiliano

Oudghough Rehhal

Piccardo Katia

Romeo Federico

Sanna Armando

Somaglia Elisa

Villa Claudio

Savona

Arboscello Roberto

Benzi Manuela

Cangiano Giorgio

Frino Raffaella

Lessi Aurora

La Spezia

Baruzzo Carola

Marcone Michela

Natale Davide

Silvestri Alessandro

Sisti Paola

Imperia

Giraudo Manuela

Ioculano Enrico

Modaffari Loredana

Verda Edoardo