Regionali, Tosi (Liguri a Testa Alta): “Sanità disastrata e favori a pochi intimi, noi avremo un altro senso di responsabilità”

Liguria. “Quella che ho visto in questi anni è una Liguria trascurata sotto molti aspetti, soprattutto quello della sanità, una Liguria curata solo per pochi intimi come hanno dimostrato le notizie di cronaca che si sono susseguite dal 7 maggio a oggi”.

Fabio Tosi, consigliere regionale uscente, candidato nella lista Liguri a Testa Alta per Orlando Presidente, torna a mettere a disposizione della coalizione e dei cittadini della Liguria “impegno e competenza”. Mancano pochi giorni al 27 e 28 ottobre, giorno delle elezioni regionali in Liguria, e Tosi è convinto che sia la sanità “il tema principe” di questa breve ma intensa campagna elettorale.

“Innanzitutto non possiamo più permetterci queste lunghe liste di attesa – dice Fabio Tosi – mesi per avere un esame di laboratorio e in alcuni casi addirittura agende chiuse, cosa che va persino contro la legge, perché non si possono tenere chiuse le liste per accedere alle cure”.

“Ci sono 100 mila liguri che hanno deciso di non curarsi – ricorda Gimbe, citando un recente studio della Fondazione Gimbe – purtroppo la giunta regionale che ha governato negli ultimi cinque anni ha creato un bivio: se hai i soldi ti curi, se non li hai ti affidi al cielo, questa è una situazione inaccettabile”.

Secondo Tosi, candidato nella lista Liguri a Testa Alta per Orlando Presidente, un’alternativa è possibile: “Non promettiamo cose irrealizzabili ma, appoggiandoci su studi specifici, proponiamo la possibilità concreta di abbattere le liste di attesa nella sanità fino al 20% all’anno, questo significa, in cinque anni, arrivare a un 90% di liste di attesa abbattute sul territorio regionale”.

Non solo, secondo Liguria a Testa Alta, è necessario sostenere maggiormente i lavoratori del settore: “La sanità pubblica – sottolinea Fabio Tosi – è stata trascurata, e ne approfitto per ringraziare personale sanitario che ogni giorno fa dei grandissimi sacrifici per dare servizi decenti ai nostri concittadini, ci vogliono incentivi per i nostri medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, cosa che la giunta uscente non ha mai fatto”.

Nato a Rapallo il 24 settembre 1978, diplomato in ragioneria, padre di una bambina, prima di diventare consigliere regionale – per due mandati, qualificandosi come primo firmatario di diverse proposte di legge – ha lavorato nel terziario. Tra i fondatori del M5s nel Tigullio, ha deciso, questa volta, di mettersi a disposizione della lista Liguri a Testa Alta, una delle liste civiche che appoggiano la candidatura di Andrea Orlando.

Ai cittadini liguri che oggi sono ancora indecisi se andare o meno a votare il 27 e 28 ottobre – in parte anche a causa delle divisioni emerse anche recentemente nella coalizione di centrosinistra – Tosi vuole lanciare un messaggio chiaro: “Questa volta sarà diverso – afferma – Andrea Orlando ha dimostrato e sta dimostrando di essere una persona che riesce ad amalgamare, a tenere tutti uniti, così come sta facendo la presidentessa della Regione Sardegna Alessandra Todde, la coalizione che ha messo insieme Orlando è persino più ampia, ecco io sono convinto che per il senso di responsabilità che ognuno avrà quando sarà al governo andremo d’amore e d’accordo, perché i liguri vengono prima di qualsiasi screzio o diatriba tra forze politiche”.