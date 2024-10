Regionali, tra allerte meteo e sicurezza solo “chiusure al chiuso” per centrosinistra e centrodestra

Genova. Niente palchi a scena aperta ma una distesa di sedie rosse da riempire, per il centrodestra e per il centrosinistra che si apprestano a concludere la campagna elettorale per le Regionali in Liguria: solo “chiusure al chiuso”, si passi la ripetizione, per motivi che vanno dalla sicurezza al clima, senza dimenticare logiche di altro tipo, quelle di comunicazione: per i partiti la chiusura della campagna è da sempre una dimostrazione di forza, e questa forza si misura nell’importanza dei personaggi invitati a sostenere quello o quell’altro candidato e – soprattutto – nella folla presente sotto il palco.

Se il centrodestra aveva già annunciato da tempo che il “tridente” di governo – Meloni, Salvini, Tajani – avrebbero celebrato, a partire dalle 16.30, Marco Bucci all’interno dell’auditorium dei Magazzini del Cotone, al porto antico, non solo per evitare l’incognita delle intemperie ma anche per gestire con più facilità la sicurezza di un evento che vede una premier e due vicepremier nello stesso posto e allo stesso tempo, il centrosinistra si è trovato a modificare i suoi piani solo nel pomeriggio di giovedì.

Quindi, per i leader del campo (quasi) largo che porteranno il loro supporto ad Andrea Orlando – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Carlo Calenda (in video) – niente piazza Matteotti, ma la sala del teatro Politeama, a Corvetto, fatalmente a due passi dal point elettorale di Marco Bucci. Ci saranno anche Angela Bonetti e Enzo Marajo, fanno sapere dallo staff di Orlando. L’appuntamento è alle 17.30. La decisione di cambiare location è stata presa sulla base delle previsioni del tempo e dell’allerta meteo – gialla per Genova – diramata da Arpal.

Le immagini delle “chiusure” – al netto che la conta dei partecipanti sarà più semplice del solito ma anche meno significativa visto il contingentamento legato alle capienze delle strutture – saranno dunque molto diverse rispetto a quelle che si sarebbero prefigurati, i due principali candidati, e le rispettive coalizioni, fino a qualche tempo fa.

Il centrodestra, negli ultimi anni, aveva scelto di riunirsi per le battute finali della campagna in largo XII Ottobre, davanti a quel locale, il Moody, di cui nelle ultime settimane è stata annunciata la chiusura. Il centrosinistra dovrà rinunciare alla sua piazza “storica”, quella che porta il nome di una delle prime vittime del fascismo. Ad ogni modo, mancano poche ore, al silenzio elettorale. Che potrebbe essere rotto, tuttalpiù, dal fragore di qualche tuono.