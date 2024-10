Regionali, la provocazione di Bucci ai 5 Stelle: “Se vogliono fare le opere mi iscrivo al Movimento”

Genova. “Se vogliono fare le opere, mi iscrivo ai Cinque Stelle”. È con una battuta provocatoria che Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria, lancia una stoccata all’avversario Andrea Orlando e ai suoi alleati sul tema delle infrastrutture strategiche e, in generale, dei progetti approvati negli ultimi nove anni di governo regionale di centrodestra.

Alla presentazione dei candidati di Orgoglio Liguria, seconda lista civica che lo sostiene alle elezioni regionali, Bucci ha sottolineato che “la grande differenza che c’è tra noi e loro è che loro lavorano con l’ideologia, noi con i fatti. Non hanno un programma, hanno delle alleanze fatte per vincere, noi abbiamo un programma. Non ho ancora capito per esempio se il nuovo Galliera lo vogliono fare o no – ha proseguito – ieri Orlando ha detto che è stato finanziato e quindi si fa, vorrei sapere cosa dice Sansa, ma soprattutto cosa dice Pirondini, perché sta zitto, ed è allucinante”.

“Pirondini ha fatto una campagna di 4 anni dicendo che non vuole il nuovo Galliera, e oggi cosa dice? Dirà che va cambiato il progetto? Aspettiamo altri sette anni? Un po’ come la Gronda, va cambiato il progetto. L’atteggiamento di queste persone è questo: non vogliono fare nulla. Faccio una boutade: mi iscrivo ai Cinque Stelle se vogliono fare le opere”.

A chi gli ha chiesto conto di alcuni progetti, non ancora realizzati, promessi nei precedenti 9 anni di amministrazione (compresi i nuovi ospedali), Bucci ha replicato seccamente che “io non guardo al passato, mi sembra di avere fatto più progetti di tutti gli altri messi insieme. In Liguria bisogna fare cinque ospedali più altri due reparti nuovi in due ospedali del ponente, in totale sette cose. Le faremo. Ho la credibilità per poter dire questo”.