Regionali Liguria, 130 sindaci dicono sì a Bucci presidente: “Sarò il sindaco della Liguria”

Genova. Sono 130 i sindaci della Liguria che hanno aderito al Patto dei Sindaci che quasi un mese fa è stato lanciato da Marco Bucci e da altri tre primi cittadini liguri.

“Da ponente a levante e in maniera trasversale a livello politico – dichiara Marco Bucci – ho trovato una straordinaria condivisione sui cinque punti del patto: sì alle infrastrutture, allo sviluppo economico, ad una sanità più efficiente, alla sicurezza urbana, alla promozione e alla cura del territorio. Tutti punti che fanno parte del mio programma e per il quale il mio impegno è forte. E allora, come ho detto ai Magazzini del Cotone in chiusura della campagna ,sarebbe bello , una volta eletto presidente della Regione Liguria, poter essere chiamato ‘sindaco della Liguria’, per essere servitore dei cittadini come fanno tanti sindaci sul territorio”.

“Domenica e lunedì – conclude Bucci – siamo ad un bivio: occorre andare a votare. Tutti noi dobbiamo convincere gli indecisi ad andare al seggio, il nostro dovere è partecipare. Occorre votare per noi che sostieniamo la crescita per creare la regione più bella del Mediterraneo, con una grande qualità di vita per tutti , da lasciare ai nostri figli. Costruiremo la Liguria dei prossimi vent’anni. Io ci metto la mia faccia e la mia credibilità”.