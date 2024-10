Regionali, Libera: “Trasparenza è necessaria, preoccupati dalle parole di Bucci”

Genova. “Leggiamo con preoccupazione le dichiarazioni del candidato alla Presidenza della Regione Marco Bucci quando parla del finanziamento della sua campagna elettorale. Come associazione che da sempre si batte per opporre a sistemi di corruttela e malaffare, strumenti di trasparenza e responsabilità di chi amministra, avevamo già auspicato che i fatti emersi dai procedimenti che hanno travolto la precedente giunta regionale ponessero l’accento su una maggior attenzione verso i soggetti finanziatori e portatori di voti in campagna elettorale“.

A scriverlo in una nota stampa diffusa questa mattina Andrea Macario, referente per la Liguria della associazione Libera, che da anni, come è noto , si batte contro la proliferazione delle mafie soprattutto nelle ramificazioni del potere che fa da contesto alla amministrazione pubblica.

“Troviamo quindi preoccupante che si possa considerare l’assenza di controllo su chi finanzia – conclude la nota – una strategia adatta e seria per affrontare la questione. Auspichiamo che sia portata piena trasparenza sui finanziatori delle campagne di tutti i candidati alla guida della Regione Liguria”