Regionali, la rabbia dei lavoratori del Moody scuote il confronto tra candidati al Ducale

Genova. “Questa è una città che muore!”. Un grido di dolore, quello dei lavoratori del Moody – noto locale del centro città di cui è stata annunciata recentemente la chiusura – è risuonato all’interno del salone del Maggior consiglio del Palazzo Ducale di Genova, costringendo a qualche minuto di ritardo l’avvio del confronto fra candidati organizzato dal SecoloXIX.

Una delegazione di lavoratori, insieme ai rappresentanti sindacali della Filcams Cgil, hanno chiesto di parlare della loro situazione ai coloro che corrono per rivestire la carica di presidente della Regione Liguria. Inizialmente solo Andrea Orlando si è alzato per andare a dialogare con il gruppo, assicurando che la loro vertenza è stata presa in carico e che è sua intenzione far partire un tavolo con la proprietà.

Poi sono arrivati anche Nicola Rollando (Per l’Alternativa) e Mauro Ferrando (Partito Comunista dei lavoratori). Mentre gli organizzatori del dibattito cercavano di riportare la situazione alla normalità e di far partire il confronto, i lavoratori si sono avvicinati al tavolo dei candidati e a quel punto anche gli altri politici, tra cui Alessandro Rosson di Indipendenza! e il sindaco di Genova e candidato del centrodestra Marco Bucci, si sono alzati per parlare con loro.

Bucci, nella fattispecie, ha promesso ai dipendenti del Moody che già martedì mattina – quindi all’indomani delle elezioni – è pronto ad riceverli nel suo ufficio per discutere della questione. Nicola Poli, della Filcams, gli ha fatto notare che “quella del bar di via XII Ottobre non è la sola crisi di quel quartiere, anche per i lavoratori de La Rinascente sono state fatte tante promesse ma senza risultati”.

Ieri i lavoratori del Moody hanno “occupato” via XII ottobre per una decina di minuti bloccando il traffico. Il locale, di proprietà di una società che fa capo all’imprenditore Gabriele Volpi, dopo la cessione in seguito al crac Qui!Group, è chiuso da qualche settimana, dopo un incendio nel locale caldaia. Il problema è che il proprietario non ha intenzione di riaprire i battenti.

“Hanno proposto ai lavoratori di trasferirsi a Ravenna o in altre città, questi sono licenziamenti mascherati, una presa in giro, un insulto” urla Maurizio Fiore, segretario Filcams Genova.

La protesta dei lavoratori del Moody non è stata il solo fuori programma del confronto tra candidati a Palazzo Ducale – l’ultimo prima del voto – e davanti a un pubblico di cittadini e addetti ai lavori.

Anche Marco Macrì, portavoce delle famiglie di bambini disabili che non riescono ad accedere alle cure della sanità pubblica, ha preso parola con un cartello e ha attaccato Bucci per non aver voluto partecipare al dibattito da lui organizzato venerdì scorso alla sala Cap. “Prima ha deciso di inviare al suo posto l’assessore alla Sanità Gratarola, ma anche quest’ultimo si è tirato indietro all’ultimo minuto”.