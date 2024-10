Regionali, la ricetta di Ceraudo (M5s) per l’entroterra: “Ospitalità diffusa e turismo lento per un tesoro da vivere tutto l’anno”

Genova. “Trasformiamo l’entroterra ligure in una destinazione esclusiva per chi cerca autenticità e tranquillità, offrendo al contempo una soluzione creativa per contrastare il declino economico di queste aree, come l’ospitalità diffusa, sul modello delle case particolari a Cuba, dove gli abitanti ospitano e cucinano per i turisti. Non solo un modo per ovviare all’assenza di servizi, inclusi quelli per la ristorazione e l’ospitalità, ma anche una soluzione allo spopolamento e all’impoverimento del nostro entroterra”.

È questa la proposta innovativa di Fabio Ceraudo, capogruppo del M5s in Comune e candidato alle prossime elezioni regionali.

“Se la regione Liguria studiasse un regolamento ad hoc, famiglie residenti nell’entroterra ligure, nei piccoli borghi, potrebbero aprire le proprie case ai turisti, offrendo alloggio e pasti tradizionali, basati su prodotti locali, come l’olio d’oliva, il pesto e altre eccellenze regionali. Ogni casa diventerebbe un piccolo ristorante casalingo, dove i turisti potrebbero gustare piatti liguri preparati con ricette tradizionali tramandate da generazioni. Questa iniziativa porterebbe i visitatori a vivere una vera esperienza rurale e a scoprire sapori autentici. Oltre al cibo, i turisti potrebbero partecipare a attività locali come raccolta delle olive, vendemmia, trekking nei sentieri liguri, laboratori di cucina o escursioni nei nostri meravigliosi borghi. In questo modo, l’entroterra non sarebbe solo una tappa, ma una vera e propria esperienza da vivere, con esperienze immersive. Sempre più ricercate dai turisti di tutto il mondo”.

“Un progetto ambizioso di cui mi farò carico se verrò eletto in Consiglio Regionale: l’entroterra è una risorsa fondamentale per la nostra Regione anche se viene trascurato dalla politica. Per questo andranno studiati anche contributi fiscali per chi apre la propria casa ai turisti, aiutando i residenti a riqualificare gli spazi, dando vita a una rete turistica basata sulla sostenibilità e sull’autenticità, che garantirebbe anche nuove forme di reddito per le comunità locali e invoglierebbe i giovani a popolare quelle aree, valorizzando anche il patrimonio culturale e gastronomico ligure. Inoltre, i turisti sarebbero incentivati a rimanere più a lungo, scegliendo un’esperienza meno frenetica e più rispettosa del territorio. Questo turismo destagionalizzato eviterebbe la concentrazione eccessiva di presenze solo nelle località costiere e solo in certi periodi, generando ricchezza. Soprattutto se associato a una piattaforma online che colleghi le “case particolari” dell’entroterra ligure, permettendo ai turisti di scegliere e prenotare facilmente il proprio soggiorno in queste abitazioni. Una sorta di Airbnb locale, specializzato in esperienze autentiche e sostenibili. La Liguria non è solo mare o la costa. Ma anche entroterra, che ha bisogno di idee e fatti concreti per potere dire la sua e sopravvivere”.

Ecco tutte le proposte di Fabio Ceraudo per rilanciare e rivitalizzare l’entroterra:

Ospitalità diffusa

Le famiglie residenti nell’entroterra ligure, nei piccoli borghi, potrebbero aprire le proprie case ai turisti, offrendo alloggio e pasti tradizionali basati su prodotti locali come olio d’oliva, pesto e altre eccellenze regionali.

Promozione dell’enogastronomia locale

Ogni casa diventerebbe un piccolo ristorante casalingo, dove i turisti potrebbero gustare piatti liguri preparati con ricette tradizionali tramandate da generazioni. Un’esperienza autentica che fa riscoprire i sapori del passato.

Esperienze immersive

Oltre al cibo, i turisti potrebbero partecipare a attività locali come la raccolta delle olive, vendemmia, trekking nei sentieri liguri, laboratori di cucina o escursioni nei borghi. L’entroterra non sarebbe solo una tappa, ma una vera esperienza da vivere.

Incentivi fiscali e sostegno pubblico

La Regione Liguria potrebbe sostenere il progetto con contributi fiscali per chi apre la propria casa ai turisti, aiutando i residenti a riqualificare gli spazi e creando una rete turistica basata sulla sostenibilità e autenticità.

Sostenibilità e turismo lento

Incentiviamo un turismo meno frenetico e più rispettoso del territorio, con soggiorni più lunghi e destagionalizzati, distribuendo le presenze oltre le solite località costiere.

Promozione digitale

Creiamo una piattaforma online che colleghi le “case particolari” dell’entroterra ligure, permettendo ai turisti di prenotare facilmente soggiorni autentici e sostenibili. Un Airbnb ligure, specializzato nelle esperienze locali.