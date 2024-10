Regionali, la festa di Bucci coi ministri leghisti e il sogno della Liguria a statuto speciale

Genova. La Liguria regione autonoma “come il Friuli”, per avere “la possibilità di giocare ad armi pari su tutto lo scacchiera Mediterraneo”. Non c’era evento più adatto in cui il sindaco Marco Bucci, candidato del centrodestra alle elezioni regionali, potesse rimarcare uno dei suoi desiderata: l’evento all’hotel Bristol per festeggiare i due anni di governo Meloni insieme ai ministri della Lega, tra cui il padre dell’autonomia differenziata Roberto Calderoli.

“Quando sono con la Lega dico sempre che è come se fossi a casa mia, oggi con tutti questi ministri sono nella culla – esordisce Bucci -. Se siamo qua è perché il governo crede tantissimo in questo territorio. In questi due anni Genova ha ricevuto l’attenzione che si merita, non più per le tragedie, ma perché vogliamo crescere. Voglio che sia ben chiaro che tutto quello che abbiamo fatto in questi due anni è l’antipasto di ciò che verrà fatto nei prossimi anni. Abbiamo di fronte grandissime opportunità”.

E a proposito di economia del mare rilancia il suo auspicio: “Una regione autonoma avrebbe grandi vantaggi: parlo della Zona economica speciale, del ferrobonus, tutte grandi opportunità che a noi mancano. Per noi sarebbe estremamente utile soprattutto per la blue economy, la ritengo una mossa strategica importantissima. Se tutto va bene, dalla Liguria nei prossimi anni passerà tutto il mercato del Nord Italia, della Svizzera, del Sud della Germania e anche di un pezzo della Francia”.

Calderoli, intervenuto subito dopo Bucci, non segue l’idea dello statuto speciale, ma apre a uno scenario simile: “Se una regione riuscisse ad acquisire non dico tutte e 23 ma anche solo 15, 18, 20 materie, diventerebbe già specializzata. Nell’autonomia differenziata ci sono porti e aeroporti civili, reti di trasporto, finanza pubblica, energia. C’è dentro tanta roba pesante”. E comunque “le Regioni speciali non viaggiano mica tutte alle stessa velocità. Non è solo questione di poteri, ma anche di competenze. Ci vuole la persona giusta e noi stavolta l’abbiamo imbroccata”.

“Un governatore di sinistra – aggiunge Calderoli riferendosi al campano De Luca – ha proposto di ripartire il fondo sanitario nazionale per testa: la Regione più penalizzata sarebbe la Liguria che riceve risorse in più perché è più anziana. Orlando, stai con De Luca o con la Liguria? Ma nel Pd devono sempre mettersi d’accordo la mano destra e la mano sinistra”.

La giunta Toti, con un documento approvato nel 2019, aveva già segnalato gli ambiti che voleva gestire in autonomia: anzitutto sanità, infrastrutture e porti, compresa la “gestione regionale del sistema autostradale e ferroviario” e la “possibilità di determinare le tariffe autostradali”. Poi istituire un fondo per trattenere sul territorio una quota dei tributi pari al 3% dell’Iva, dei dazi e delle accise generate annualmente e a trasformare le Autorità portuali in società per azioni con nomina diretta del presidente. E ancora sviluppo economico, urbanistica e territorio, ambiente, politiche del lavoro, diritto allo studio e formazione, sport e cultura, agricoltura, caccia e pesca, finanza pubblica e sistema tributario. Negli scorsi giorni il presidente facente funzioni Alessandro Piana ha partecipato alla prima riunione convocata da Calderoli con Veneto, Piemonte e Lombardia. Ben diverso l’orientamento di Andrea Orlando, che in caso di vittoria potrebbe fermare l’iter.

Presenti al Bristol anche la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (che oggi in Città metropolitana firma il protocollo per l’istituzione del liceo tecnologico sperimentale in Valpolcevera) e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Dal vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini nuove frecciate a Orlando dopo la gaffe della settimana scorsa: “Sono convinto che Orlando vincerà nella quinta provincia della Liguria, prenderà la maggioranza assoluta. I sondaggi lo danno in netto vantaggio tra Cuneo e Nizza, nel resto del territorio la gente ragiona in maniera più concreta”. Poi il classico cavallo di battaglia elettorale: “La scelta di campo è tra quelli che vogliono andare avanti e quelli che vogliono andare indietro, tra la Liguria che ha fatto passi da gigante e la Liguria di Burlando e Vincenzi, tra chi vuole costruire e ricostruire e chi vuole smontare”.