Regionali, il Pd all’attacco: “Le parole di Bucci sui figli e famiglia, visione medievale”

Genova. Il Pd alza gli scudi attorno al candidato del centrosinistra alle Regionali in Liguria, Andrea Orlando, ma anche – in maniera più estesa – attorno a tutti coloro che non hanno potuto avere figli, dopo le parole del sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci, sul fatto che “chi fa figli fa il bene della società”.

Dopo la risposta dello stesso Orlando – “il problema della denatalità non si risolve criminalizzando chi non ha potuto avere figli” – interviene Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati: “Le parole del candidato della destra in Liguria Marco Bucci ricordano più lo stato etico che la rivoluzione liberale e sono offensive per tutte le donne – afferma – da chi si candida a governare una Regione ci saremmo aspettati ricette per sostenere il lavoro femminile, proposte per un welfare capace di accompagnare percorsi di vita e lavoro sempre più complicati. Servirebbe rispetto e non frasi da medioevo come quelle che abbiamo sentito da Bucci. Sono certa che anche nel centrodestra si vorrà chiedere conto di parole deliranti”.

“Bucci dovrebbe chiedere scusa a tutte le donne – le fa eco la deputata ligure del Pd Valentina Ghio – chi si candida a governare una regione deve rispettare e non giudicare e additare tutte quelle persone che per scelta, esperienze, dolori personali non hanno potuto o voluto avere figli. Dire che chi fa figli contribuisce al successo della società è un’affermazione da Medioevo, da oscurantismo, per nulla liberale”.

“Chi si candida a governare una regione dovrebbe avere rispetto e la capacità di proporre ricette per sostenere la natalità e le donne in percorsi di vita e lavoro sempre più complicati – aggiunge – dovrebbe parlare di superamento del gender pay gap, di congedi paritari retribuiti, di rafforzamento dei servizi di welfare. Cosa ne pensa la Presidente del Consiglio di queste affermazioni che colpevolizzano le donne? Ne prende le distanze?”.

Dalla Liguria il segretario regionale del Pd e candidato al bis in Regione, Davide Natale, rincara la dose: “Avevo definito il programma di Bucci degno della sceneggiatura di un nuovo film di Cetto La Qualunque ma invece più passano i giorni e più assomiglia alla trama di un film horror. Per presentare il suo programma sulla denatalità Bucci ha affermato che chi fa figli contribuisce al successo e chi non procrea no. Queste affermazioni gravi, inascoltabili, sprezzanti e penose aprono in molti di noi ferite che con il tempo abbiamo provato a cucire. In trenta secondi, oltre a affermare un concetto da Medioevo, che si pensava superato, hai fatto un danno che tu non ti immagini nemmeno a tanti che hanno ancora ferite aperte, che bruciano. Le battute a effetto a volte sono dei boomerang e questa volta, caro Bucci, ti torneranno indietro più di altre perché hai colpito la carne viva di tanti”.