Regionali, Schlein lancia la volata finale a Orlando: venerdì festa di chiusura in piazza Matteotti

Genova. Sarà un grande comizio in piazza l’evento di chiusura della campagna elettorale di Andrea Orlando, che ha “prenotato” piazza Matteotti, in pieno centro. A lanciargli la volata finale la stessa Elly Schlein al termine del comizio di oggi a Sestri Ponente: “Ci vediamo con tutti, con tutta la coalizione, ci siamo”.

Da quanto si apprende dallo staff di Orlando l’appuntamento per la manifestazione è venerdì 25 ottobre dalle ore 17.30 e sul palco si alterneranno tutti i leader nazionali della coalizione che sta sostenendo Orlando: oltre alla segretaria del Pd raggiungeranno Genova Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda. Resta da capire se ci sarà un piano B in caso di maltempo, visto che le previsioni a medio termine suggeriscono possibili piogge su Genova proprio per venerdì pomeriggio.

“L’alleanza in Liguria è estremamente competitiva, è un’alleanza che tiene insieme dal Pd all’Alleanza Verdi sinistra, dal Movimento 5 Stelle ai moderati con Calenda e alle liste civiche di Orlando, che sono molto forti perché tengono conto della presenza di professionisti, ma pure di amministratori locali che hanno già dimostrato di saper fare l’interesse delle proprie comunità – ha rimarcato oggi Schlein in piazza Baracca -. È un’alleanza che mette al centro l’interesse collettivo, non l’interesse dei pochi, che è quello che hanno avuto in testa quelli che hanno governato in questi anni la Liguria, pensando di scegliere in pochi nelle stanze chiuse e a volte nelle barche con gli imprenditori. Mi sembra una garanzia di cambiamento“.

Per quanto riguarda il centrodestra, invece, nei giorni scorsi è stato già annunciato che la premier Giorgia Meloni sarà in città per una tappa dell’iniziativa “Due anni di governo Meloni – L’Italia torna a correre” insieme con Matteo Salvini e Antonio Tajani: appuntamento all’Auditorium Magazzini del Cotone, a partire dalle 16.30, per sostenere il candidato Marco Bucci in vista della chiamata alle urne per domenica 27 e lunedì 28 ottobre. L’evento concluderà quindi la corsa elettorale del sindaco di Genova, in attesa del responso delle urne

Per Meloni si tratta di un ritorno a Genova dopo oltre un anno: l’ultima visita risale al settembre del 2023, quando aveva presenziato al Salone Nautico internazionale. Tajani era invece arrivato in città a inizio ottobre per presentare le liste di Forza Italia, mentre per Salvini quello di venerdì 25 ottobre sarà l’ultimo di una lunga serie di appuntamenti liguri e genovesi: domenica è stato a Imperia e a Sestri Ponente, martedì sarà all’hotel Bristol per partecipare a un’iniziativa della Lega che celebra due anni di governo nazionale insieme con Bucci.