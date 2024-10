Regionali, Ceraudo (M5s) lancia l’appello: “Trasformiamo la diga in una fonte di energia pulita e a costo zero”

Genova. “Lancio un appello a tutte le forze politiche: “Non perdiamo questa grande occasione. Abbiamo la possibilità di assicurare un futuro energetico alla nostra città sfruttando le maree e le onde. Basterebbe modificare il progetto della diga e arricchirlo con le nuove tecnologie che permettono di trasformare l’energia del mare in energia elettrica. Per sempre. Con energia pulita a costo zero. Abbiamo un’opportunità enorme e possiamo scegliere se creare un muro di cemento inerte o un’enorme fonte di energia alternativa, come accade in altri paesi del mondo dove grazie all’energia generata da correnti e onde si illuminano paesi e città”.

A lanciare la proposta Fabio Ceraudo, consigliere comunale del M5s e candidato alle elezioni regionali della Liguria: “Avevo già avanzato questa idea in fase di progettazione, ma non è stata recepita. Oggi visti anche i rincari delle bollette, le polemiche sui rigassificatori, le innegabili conseguenze sulle nostre vite e sul nostro territorio dell’effetto serra causato dai combustibili fossili, e la necessità sempre crescente di produrre energia pulita auspico che tutte le altre forze possano convenire e sedersi a un tavolo per discutere le soluzioni tecniche che permetterebbero di rendere la nuova diga un fiore all’occhiello per la nostra città e per la nostra regione”.

“Mettiamo da parte la politica autoreferenziale e le polemiche – continua Ceraudo – che alla gente non interessano, e occupiamoci seriamente e tutti insieme del futuro della nostra regione e della nostra città. La tecnologia per generare energia elettrica in modo economico sfruttando la forza del mare esiste, come potete vedere in questo video, e viene applicata sempre più diffusamente. Si stima che il mare potrebbe fornire più del 40 per cento dell’energia che viene consumata oggi al mondo. Non a caso Francia, Spagna, Danimarca, Portogallo, Stati Uniti, Australia, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Cile e tanti altri la stanno già utilizzando e non solo. Anche a Punta Riso, nel porto di Brindisi è stato avviato il progetto Ecomar, ideato da una start up genovese, Kuma Energy, in grado di trasformare le onde in energia elettrica. Secondo i curatori del progetto, “il mare è un’enorme fonte di energia pulita, sfruttata, ad oggi, solo in minima parte, ma che è superiore all’intera domanda energetica mondiale”.

“Tra tutte le forme di energia dal mare, quella dal moto ondoso è quella studiata da più tempo e che conosce il maggior numero di sperimentazioni, soluzioni e prototipi impiantistici, offrendo il vantaggio di adottare soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale – conclude – Infatti anche Fincantieri, Eni, Terna e Cdp stanno investendo in queste tecnologie. Abbiamo le eccellenze in casa: usiamole. Perché restare indietro, quando potremmo essere i leader in Italia e nel mondo?”