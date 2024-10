Regionali, Ceraudo (M5s) lancia il progetto “Liguria regione in dieci minuti”: i servizi essenziali vicini a tutti

Genova. “Mettiamo al centro le esigenze dei cittadini, dimenticate da tempo. Mettiamo al centro i servizi, il benessere, l’accessibilità, l’ambiente, la sanità, la comodità e l’utilizzo di energie rinnovabili. Così come hanno fatto a Parigi possiamo fare a Genova e in tutta la Liguria assicurando che i servizi essenziali siano disponibili a tutti entro 10 minuti da casa”.

Questo in sintesi il progetto lanciato questa mattina da Fabio Ceraudo, consigliere comunale candidato per il M5s: “Un progetto ambizioso ma realizzabile – spiega – Immagino una Liguria dove ogni cittadino può accedere a tutti i servizi essenziali — scuole, ospedali, trasporti, lavoro e cultura — entro 10 minuti da casa. In un modello ispirato all’idea della “città dei 15 minuti” di Parigi, ma portato su scala regionale. Riducendo il traffico e le code, creando identità e una Liguria non più periferica che vive di tante piccole eccellenze, dove i servizi sono vicini e garantiti. Ecco, questa è la regione che vorrei io e che cercherò di costruire”

Anche un passo alla volta. “Dobbiamo trasformare le nostre città e i nostri paesi in “micro-hub” autonomi e autosufficienti, con servizi distribuiti equamente. Non solo Genova, ma ogni città costiera e dell’entroterra deve avere centri pubblici di salute, scuole, spazi di coworking, e attività culturali facilmente accessibili a piedi o in bici. Dobbiamo creare una rete di mobilità a zero emissioni, implementando una rete di trasporti pubblici ultra veloci (tram-treno e veicoli elettrici autonomi), che connetta le varie aree in modo sostenibile e smart, con un biglietto regionale flat a basso costo per tutti. Dobbiamo investire sul turismo circolare, creando percorsi turistici “sensoriali” in ogni angolo della Liguria, valorizzando i piccoli borghi e le aree naturali, con esperienze locali come gastronomia, cultura e attività all’aperto. Non solo il turismo stagionale la Liguria deve diventare una meta sempre verde”.

Ma non solo: “Dobbiamo creare energia pulita, con le comunità energetiche, lo sfruttamento delle coste e delle correnti marine per creare una delle prime reti regionali a energia rinnovabile che autoalimenti infrastrutture pubbliche e private, trasformando la regione in un faro di sostenibilità per l’Europa. Dobbiamo poi creare una app per la gestione della vita quotidiana, una sola, che racchiuda tutto: prenotazione di servizi pubblici, mobilità, sanità, raccolta rifiuti, attività culturali, con dati in tempo reale e possibilità di fare scelte consapevoli su impatto ambientale e sociale. Una Liguria diversa, futuristica, connessa, equa e sostenibile è possibile. Lavoriamoci tutti insieme. Se poi non saranno dieci minuti e saranno quindici farà lo stesso: meglio di oggi, dove i servizi sono lontani, caotici, a volte inesistenti e a distanze temporali siderali”.