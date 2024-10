Regionali, Ceraudo (M5s): “Autostrade completamente gratuite finché non saranno sicure”

Genova. “Allagamenti, incendi, incidenti mortali, camion che si ribaltano, lavori per i prossimi trent’anni, gallerie da cui escono fiumi d’acqua, code infinite, disagi, crolli. E i pedaggi aumentano. Quando entrerò in Consiglio regionale pretenderò che fino a quando le autostrade liguri, le più pericolose e disastrate in Italia, non saranno messe in completa sicurezza siano gratuite per tutti coloro che le percorrono. Completamente gratuite, senza se e senza ma”.

È quanto afferma Fabio Ceraudo, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Tursi e candidato al Consiglio regionale.

“Il bilancio di Autostrade è florido, grazie a una concessione più che favorevole e irrisoria, decenni di aumenti di pedaggi e di mancate manutenzioni, come ha dimostrato la vicenda del Ponte Morandi e i bonus che si sono intascati i vari dirigenti, e il conto non possono sempre pagarlo le persone normali, che sanno quando entrano in autostrada ma non sanno quando e se ne usciranno”, prosegue Ceraudo.

“L’85% dei genovesi ha paura di viaggiare in autostrada, i cittadini liguri trascorrono fino a 50 ore all’anno in coda e l’economia della Liguria perde oltre 250 milioni di euro all’anno a causa delle condizioni delle autostrade, ormai al collasso – conclude -. La nostra regione ha il primato degli incidenti d’auto in Italia ben 500 ogni 100.000 abitanti e dobbiamo anche pagare?”.