Genova. E’ il giornalista Marco Ansaldo il capolista a Genova della lista civica Orlando Presidente, a sostegno del candidato del centrosinistra. La lista è stata presentata oggi nel point in Scurreria, nel centro storico di Genova. L’ordine alfalbetico dell’elenco parte solo dopo gli altri due in corsa: Ilaria Gibelli, avvocata e referente della comunità Lgbtq+ a Genova, e Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale, tra i papabili per un ruolo da assessore alla Sanità in caso di vittoria del campo largo.

Viene dall’esperienza di Linea Condivisa anche Rossella d’Acqui, mentre l’avvocata Lilia Bonicioli è attualmente in consiglio comunale con il Pd ma di provenienza Genova Civica (la lista di Ariel Dello Strologo). Torna sulla scena politica regionale anche Matteo Rossi, ex assessore allo Sport della giunta Burlando.

Tra i nomi anche quelli di Vera Marenco, operatrice culturale e musicista, e Margherita Ascquasciati, architetta. Ci sono poi il medico Andrea Stimamiglio, segretario dell’associazione dei Medici di medicina generale e Roberto Traverso, segretario regionale del Silp, sindacato di polizia.

“Liguri a testa alta e Orlando presidente sono liste di professionisti, lavoratori, amministratori in grado di incarnare una stagione nuova, mi pare che le liste di Bucci invece propongano l’incarnazione di una stagione che abbiamo già vissuto – ha detto Andrea Orlando salutando e ringraziando i candidati – queste liste possono, e credo saranno, decisive perché il tema fondamentale è la lotta all’astensione e io credo che le persone che sono scese in campo a mio sostegno sono persone che hanno storie, idee, progetti per aiutare a realizzare questa operazione.

Persone che rappresentano il territorio, persone che hanno avuto esperienze da amministratori, ma anche dirigenti di associazioni, protagonisti di comitati, persone che si sono occupati degli altri in un modo, e poi ci sono persone che si sono occupati degli altri in un altro modo: ci sono esponenti della società civile, giornalisti, persone che hanno già servito le istituzioni, medici, persone che sono in grado di prefigurare un’altra stagione politica.

I CANDIDATI DELLA LISTA ORLANDO PRESIDENTE

GENOVA

ANSALDO Marco

GIBELLI Ilaria

PASTORINO Giovanni-Battista detto Gianni

AMBROSINO Simona

ASQUASCIATI Margherita

BONICIOLI Lilia

D’ACQUI Rosa Maria detta Rossella

LOSCALZO Anna

MARENCO Vera

MASINI Mirko

PANARIELLO Fabio

ROSSI Matteo

STIMAMIGLIO Andrea

TADDEI Eleonora

TRAVERSO Roberto

VITALI Bruno

SAVONA

Manuela Gozzi

Monica Nigro

Ferdinando Molteni

Massimo Niero

Giorgio Sogno

LA SPEZIA

Cammellini Lorenzo

Marinaro Ludovica

Massa Angeloaugusto

Antonini Valentina

D’imporzano Leonardo

IMPERIA

Gabriella Manfredi

Leandro Faraldi

Daniela Cassini

Roberto Truttalli