Regionali, Bucci sulla denatalità: “Mie parole sui figli travisate, c’è chi fa speculazione”

Genova. “Pura speculazione di chi travisa le parole. Ho soltanto detto che vorrei che tutti avessero figli. Potete riascoltare la registrazione. Credo che sia l’augurio di tutti, anche di chi purtroppo non può averli, ma vorrebbe. Anzi immaginiamo un supporto anche per chi ha queste difficoltà”.

Questa la nota con cui il candidato presidente per il centrodestra alle elezioni regionali in Liguria, Marco Bucci, risponde alle accuse mosse da chi “ha strumentalizzato le sue parole su figli e famiglia” durante il dibattito organizzato lunedì 14 ottobre dalla scuola di politica della Curia di Genova.

“Noi vogliamo una Liguria giovane, dinamica, rispettosa delle generazioni – ribadisce Marco Bucci – Senza giovani, anzi, senza figli la Liguria non può esserci. Orlando e il Pd soffrono di vittimismo e non hanno argomenti con i quali parlare ai liguri”.

E i candidati delle liste civiche di Bucci fanno quadrato attorno al sindaco. “È incredibile. Marco Bucci ha detto che vuole una Liguria giovane, che abbia un futuro. Che si augura che tutti abbiano figli. E allora? Come si fa a non essere d’accordo? Cosa c’è di male in questa affermazione? Da donna non posso che essere d’accordo con lui. Da Medioevo è piuttosto sfruttare il dolore di chi non può avere figli per un uso propagandistico. Il sostegno a tutte le famiglie e ai giovani deve essere un preciso compito della politica”, dichiara la candidata di Vince Liguria Lorenza Rosso.

Per la candidata della Lega Paola Bordilli, Orlando è “sciacallo su maternità e natalità. Appartengo a quel gruppo di donne che non hanno ‘potuto avere figli0, per citare le parole del candidato della sinistra Orlando. Nel mio caso, non potrò mai averne a causa di importanti motivi di salute. Non ne faccio mistero e non ne faccio schermo. Nondimeno, mi sento minimamente “discriminata”, sempre per usare le parole di Orlando, perché non ho potuto avere figli e perché ho dato e continuo a dare ugualmente il contributo alla società in cui vivo. Parlare di maternità e di natalità è un tema troppo complicato da poter liquidare in una replica al vetriolo (come Orlando ci ha fatto vedere spesso in queste settimane, sembra essere infatti una delle sue specialità) e, soprattutto, il candidato della sinistra non ha capito nulla di che cosa volesse dire il sindaco Bucci”.

“Come donna non mi sento affatto offesa dalle sue parole – aggiunge Bordilli – c’è chi ha il dono di poter avere figli e chi ha ricevuto altri doni e altri talenti. Ho frequentato le scuole presso le suore e non credo che le consorelle abbiano dato di meno rispetto alle mamme, tendendoci la mano, offrendo un aiuto, dandoci un consiglio, educandoci a diventare persone migliori. Non c’è criminalizzazione nelle parole del sindaco Bucci, questo lo voglio affermare forte e chiaro. La criminalizzazione, semmai, la vedo da parte di certa sinistra (un brodo nel quale Orlando sa nuotare benissimo) che a ogni piè sospinto pratica il suo migliore esercizio nel continuare a minare i valori fondativi della nostra società. A cominciare dalla famiglia”.

Così la candidata di Orgoglio Liguria Stefania Cosso; “Sono allibita nel leggere che Marco Bucci è finito sotto accusa per aver detto che vorrebbe che tutti abbiano figli. È un auspicio bellissimo, un augurio che non si può non condividere. A meno di guardare tutto con gli occhi della negatività, con il cuore prevenuto. Credevo che chiunque auspicasse per tutti i liguri la gioia dei figli. Evidentemente non è così. Credo proprio che per primo chi, purtroppo, non può avere figli, non possa condannare un augurio positivo”.

Anche Matteo Rosso, coordinatore regionale ligure di Fratelli d’Italia, ha puntato il dito contro quelle che ha definito “critiche strumentali. Questo governo ha investito su famiglia e natalità perché una nazione che non fa figli è destinata a scomparire. Su questo punto, considerando le parole dei dem, se vince la sinistra di Orlando, la Liguria, regione con l’età media più alta d’Europa, sarà la prima a farne le spese”.