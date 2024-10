Regionali, Bucci pensa a un “Portofino District” per le attività produttive del Tigullio

Chiavari. “Il Tigullio ha caratteristiche fondamentali non solo per il turismo, ma anche per la qualità della vita. Ho parlato con tanti cittadini, commercianti e imprenditori, e c’è una forte voglia di crescere ancora di più. Questo mi fa molto piacere. L’obiettivo è di qualificare il Tigullio e il Golfo Paradiso in una dimensione internazionale, sfruttando la notorietà di Portofino, e allora penso ad un Portofino District“. Così il candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi al termine del primo tour nel levante della provincia di Genova.

“Immagino quindi un distretto – ha aggiunto Bucci – che metta insieme tutte le realtà produttive che sono in quest’area in modo tale da dare loro una connotazione di tipo di tipo turistico, ma anche culturale e riunirle sotto il nome di Portofino che è innegabilmente la località più famosa”.

Marco Bucci ha visitato Recco, Camogli, Rapallo, Santa Margherita confrontandosi con le principali realtà del territorio e la cittadinanza. Di particolare rilievo l’incontro al Villaggio del Ragazzo di Cogorno dove il candidato presidente per il centrodestra ha confermato la volontà di puntare sul tema della formazione. Ma anche nel Levante della provincia di Genova il filo conduttore sono state le infrastrutture.

“Ci sono progetti come il tunnel della Fontanabuona – ha aggiunto Marco Bucci – che partirà nei prossimi mesi e che darà sviluppo alle centinaia di attività artigianali e della grande e piccola industria attive nella zona. E poi c’è il progetto del tunnel tra Rapallo e Portofino: si tratta di una infrastruttura che permetterebbe di ridurre il traffico sulla viabilità ordinaria trasformando le attuali strade in percorsi ciclabili e pedonali. Anche per questa parte del territorio penso al rilancio della blue economy dedicata soprattutto alla tecnologia da diporto e ai porti turistici”.