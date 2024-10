Regionali, Bucci: “Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture, Conte non parla”

Genova. “Conte arriva a Genova per presentare il programma dei 5 stelle per Orlando. Forse ho capito male, anzi spero di avere capito male. Perché se avessi capito bene significherebbe che esistono due programmi di Orlando: quello ufficiale (nel quale non cita Gronda, Tunnel Fontanabuona, Diga, Galliera per non dire se le vuole fare o no) e quello di Conte che di infrastrutture non parla proprio”. Così il candidato presidente del centrodestra Marco Bucci.

“Questa vicenda – prosegue Bucci – chiarisce molto bene tre questioni, prima cosa, la coalizione Orlando non racconta la verità ai cittadini, non sarebbe in grado di governare e bloccherebbe tutto, seconda cosa il vero capo della coalizione è Conte perché Orlando non ha la forza e la leadership per contrastarlo, terza, il centro e i riformisti nella coalizione Orlando non ci sono. E’ lo stesso Conte a rivendicarlo. Il presidente del M5S durante la sua passerella a Genova ha lanciato anche offese gratuite nei confronti dei candidati e degli elettori di Italia Viva, ‘colpevoli’ di aver sostenuto il sottoscritto. Una comunità di gente perbene che meriterebbe delle scuse”.

“Qualcuno mi ha raccontato che Conte avrebbe dovuto visitare il Galliera – sottolinea Bucci – ma ha preferito scappare dopo le note posizioni del suo partito e del consigliere regionale Sansa sul nuovo ospedale. Io ci sono andato ogni giorno per tanto tempo al Galliera. Parlo con le persone e con gli operatori. E voglio ringraziarli per il lavoro che quotidianamente svolgono. Per questo annuncio che farò io una visita ai principali reparti dell’ospedale per ringraziare del lavoro che svolgono e per ribadire che la Regione Liguria, quando sarò presidente, costruirà un ospedale che sia un vanto per modernità ed efficienza. Conte e Orlando scappano, io ci sono e lavoro per la Liguria”.