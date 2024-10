Regionali, Bucci: “Nautica da diporto, il nostro oro blu che la sinistra si vergogna a nominare”

Genova. “La Liguria è il primo distretto d’Italia per la cantieristica da diporto e la sinistra non riesce a scrivere nel suo programma né la parola nautica, né la parola diporto. E’ l’ennesima dimostrazione di quanto Andrea Orlando sia lontano dalla realtà ligure e non conosca quali siano i settori strategici. Nel mio programma c’è un intero capitolo dedicato al tema dello sviluppo della cantieristica legata alla nautica da diporto che significa lavoro qualificato, ricchezza, turismo, indotto, export, conoscenza e diffusione del made in Liguria nel mondo. Abbiamo i cantieri migliori, ai vertici delle classifiche della produzione e dell’esportazione di yacht extra lusso. Abbiamo il miglior Salone del Mediterraneo che stiamo facendo diventare il migliore del mondo”.

Il candidato presidente alle Regionali in Liguria per il centrodestra, Marco Bucci, affronta uno dei temi qualificanti del suo programma elettorale ed elenca alcuni degli interventi strategici che si impegna ad attuare.

“Intendiamo mettere a disposizione aree cittadine e portuali per la crescita del settore, rinnovare le infrastrutture legate alla nautica da diporto, incrementare i posti barca e diminuire le tariffe al fine di incentivare il settore, perché la nautica sia sempre più a portata di tutti – prosegue Bucci -. Per far sì che la nautica sia una ricchezza per tutti aumenteremo i mezzi pubblici e le navette di collegamento tra i porticcioli e le città al fine di una migliore capacità di accoglienza turistica e creeremo una piattaforma digitale che consenta ai turisti della nautica di prenotare in anticipo dei servizi di cui vogliono usufruire una volta approdati nei porti. La nostra attenzione sarà rivolta a incentivare le aziende che si occupano di blockchain nella nautica da diporto. E poi credo fermamente nel progetto ‘Aurelia del mare’, una rete di linee marittime che creino vie alternative per attraversare la Liguria”.

L’ultimo affondo è ancora per il candidato avversario. “Non trovando nulla che riguardi la nautica da diporto nel suo programma, devo togliermi un dubbio – conclude Bucci – Non so se è un altro degli argomenti tabù che gli hanno vietato i suoi alleati, quelli che qualche anno fa tappezzavano le città con i manifesti che invitavano a tassare le barche con lo slogan ‘Anche i ricchi piangano’. Oppure se ha citato porti credendo che siano sinonimi di marinas, o se ha parlato di cantieristica e riparazioni pensando siano riferiti al diporto”.