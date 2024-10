Regionali, Bucci in tour nel Ponente: firmato il patto delle infrastrutture con Tajani

Imperia. Molte persone in piazza De Amicis a Imperia per la conclusione della giornata nel ponente ligure di Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato presidente della Regione Liguria. L’incontro con la cittadinanza e con il sindaco di Imperia Claudio Scajola al termine di una giornata di confronto con il territorio.

“Di fronte a questa grande partecipazione sento un grande responsabilità – ha detto Marco Bucci – la stessa che mi ha fatto dire sì a questa candidatura per mettermi al servizio della Liguria e quindi anche di questa parte di territorio già bello ma bisognoso di ulteriori miglioramenti. Penso alle infrastrutture con il raddoppio della ferrovia, l’autostrada Albenga Carcare Predosa, l’Aurelia Bis ma anche il tunnel Armo-Cantarana. Sul fronte sanitario possiamo dire con fermezza che il progetto del nuovo ospedale del Ponente a Taggia va avanti e verrà realizzato diventando un polo sanitario di riferimento e baricentrico tra Imperia e Sanremo. Ma penso anche allo sviliuppo di business come l’olio e la nautica da diporto. L’economia del mare, la blue economy è fondamentale per questo territorio, dobbiamo presentarci come un fronte portuale ligure compatto”.

All’ora di pranzo a Palazzo Nervi a Savona la firma del patto per le Infrastrutture con il vicepremier Antonio Tajani, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“C’è una naturale convergenza tra il Governo, il territorio e il sottoscritto: ci sono opere per la Liguria che vanno fatte senza se e senza ma – ha dichiarato Marco Bucci – L’elenco contenuto nel patto è sovrapponibile a quello contenuto nel mio programma elettorale: oltre 30 infrastrutture. Ed è importante che ci sia questo allineamento che consentirà anche per il futuro il giusto sviluppo della nostra regione”.

Momento importante per la campagna anche il confronto con il sindaco di Pietra Ligure e il comitato ‘Nascere a Pietra’. “Ho rassicurato i rappresentanti di questa realtà che il ritorno del punto nascite all’ospedale Santa Corona non è un discussione: ci sarà è un mio impegno oltre che un punto fermo del piano operativo aziendale della Asl 2 – ha dichiarato Marco Bucci – Una volta diventato presidente prenderò in mano la pratica per accelerarla”.

“Fondamentale ancora una volta l’incontro con la cittadinanza e il confronto con i sindaci del territorio da Finale ad Andora passando per Pietra Ligure. E’ stata l’occasione per apporre nuove firme al Patto dei Sindaci-La Regione del sì: tra gli altri sono arrivate le adesioni del sindaco di Alassio Marco Melgrati, del sindaco di Andora Mauro De Michelis e del sindaco di Caravonica Angelo Dulbecco”, spiegano dallo staff del candidato.