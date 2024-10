Regionali, Bucci a Sarzana: “Non giro il territorio con i leader nazionali ma con i sindaci, allineamento enti è strategico”

Sarzana. “Anche nel tour di oggi ho dialogato con i miei colleghi sindaci di Brugnato, Lerici e Sarzana senza la necessità di farmi accompagnare e presentare da leader politici nazionali: noi sindaci siamo quelli che quando c’è un problema durante la notte si mettono la giacca a vento e gli stivali e vanno a togliere il fango servendo la comunità. Io sarò il Sindaco della Liguria e lavorerò in rete con i sindaci”. Si è concluso così a Sarzana il tour elettorale di Marco Bucci che oggi ha intrapreso nell’estremo levante ligure.

“Tra i luoghi di oggi ho visitato l’ex tribunale di Sarzana, chiuso come sezione distaccata nel 2013 – racconta Marco Bucci – Il territorio tra il 2014 e il 2018 aveva chiesto all’allora ministro Andrea Orlando di riaprirlo, ma lui è stato sordo a questa richiesta: questa è la dimostrazione di quanto lui abbia servito la Liguria non rispondendo alle sollecitazioni. Siamo di fronte ad un bivio è tra una Liguria che va avanti e una Liguria che chiude come fatto da Orlando. Ricordo che, durante il suo mandato da Ministro della Giustizia, ha chiuso i tribunali di Chiavari e Sanremo. Come può servire la Regione una persona così?”

Nell’ultimo tour in provincia della Spezia a Sarzana il candidato presidente ha posto l’accento sul grande lavoro svolto in sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Ponzanelli e l’amministrazione regionale di centrodestra. “L’allineamento tra enti è strategico perché le opere vadano a compimento e Sarzana ne è un grande esempio – ha dichiarato – Sul fronte del dissesto è stata eliminata la zona rossa alla Marinella, sono state messe in sicurezza fronti franosi dopo quasi dieci anni come a Falcinello e sulla via alla Fortezza dove sono in programmazione altri interventi. Senza sicurezza non c’è futuro anche sulle scuole dove a Sarzana è stato fatto un grande lavoro che non può essere fermato: vogliamo proseguire su questa strada. Un percorso che contempla la valorizzazione culturale di bellezze come la Fortezza Firmafede, che può e deve diventare il riferimento culturale più importante dell’estremo levante ligure”.

Visita anche all’ospedale San Bartolomeo con l’impegno del candidato presidente di concludere i lavori che riqualificheranno l’area esterna entro il 2026 e che consentiranno all’ospedale di Sarzana di confermarsi come autentico riferimento sanitario per tutta l’area. Nella giornata spezzina Marco Bucci ha visitato anche Brugnato e Lerici dove ha incontrato le amministrazioni comunale e alcune categorie produttive.