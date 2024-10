Regionali, Bogliolo (Vince Liguria): “Difesa a mare e sicurezza del territorio mie priorità in Regione”

Genova. “A seguito della recente frana avvenuta a Serra Riccò, che ha causato la chiusura di un’importante arteria stradale, si rinnova l’urgenza di interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio in Liguria”. Federico Bogliolo, candidato alle prossime elezioni regionali con la lista Vince Liguria e attuale Presidente del Municipio Levante, sottolinea la necessità di un impegno concreto e costante per evitare tragedie legate al dissesto idrogeologico e alle mareggiate.

“La frana di Serra Riccò è l’ennesimo segnale di un territorio fragile che ha bisogno di interventi strutturali immediati. È indispensabile, una volta eletti, lavorare in Consiglio Regionale per ottenere maggiori fondi regionali, nazionali ed europei destinati alla messa in sicurezza del nostro entroterra e delle zone costiere”, dichiara Bogliolo.

“Da presidente del Municipio Levante ho visto nel concreto la necessità delle opere di difesa a mare, le cui risorse vengono definite a livello regionale. È fondamentale lo stanziamento di risorse per le amministrazioni locali, anche attraverso l’accesso a fondi europei, per le opere di protezione civile e ambientale come abbiamo fatto sul monte Moro con la realizzazione di un piano antincendio entrato con successo in azione durante l’incendio dello scorso 15 settembre”.

Il candidato a fianco di Marco Bucci insiste anche sulla necessità di stanziare maggiori risorse in favore degli enti locali per garantire una pulizia tempestiva e completa dei fiumi, in particolare prima della stagione delle piogge. “Solo così potremo evitare il ripetersi di esondazioni e alluvioni che mettono in pericolo le nostre comunità ogni anno, dall’entroterra al litorale. La manutenzione preventiva è l’arma più efficace contro i danni del maltempo”, conclude Bogliolo.