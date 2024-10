Regionali, Bogliolo (Vince Liguria) a sostegno del tunnel della Val Fontanabuona: “Lavori entro fine 2024”

Genova. Federico Bogliolo, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Vince Liguria con Bucci Presidente, ribadisce il suo impegno e quello del candidato presidente per la realizzazione del tunnel della Val Fontanabuona, “un’infrastruttura strategica per il Tigullio”.

“Il tunnel della Val Fontanabuona rappresenta un’opera di cruciale importanza per il nostro territorio, non solo per migliorare i collegamenti tra la vallata e il capoluogo, ma anche per rilanciare l’economia locale e favorire lo sviluppo delle attività produttive”, ha dichiarato Bogliolo. “I cittadini della Val Fontanabuona attendono da troppo tempo una soluzione ai problemi di isolamento che ostacolano la crescita economica e sociale della zona. I benefici dell’opera sono molteplici, dall’accesso ai servizi essenziali come quelli sanitari, educativi e lavorativi, all’efficientamento della logistica per le imprese della valle, che oggi soffrono di difficoltà legate all’isolamento e ai lunghi percorsi di trasporto. Ho portato il tema dal candidato presidente Bucci il quale crede fortemente nella realizzazione dell’opera”.

Bogliolo ha indicato chiaramente i prossimi passi per concretizzare il progetto del tunnel: “In questo momento è fondamentale velocizzare la conclusione dell’iter autorizzativo ministeriale attraverso la votazione di un atto di impegno regionale da indirizzare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,” ha spiegato. “Inoltre, è necessaria l’immediata convocazione della conferenza dei servizi per approvare l’opera. Non possiamo più permetterci ritardi: come discusso con Bucci i cantieri vanno aperti entro la fine del 2024 o al massimo entro il primo trimestre del 2025”.

Il candidato conclude ricordando che lo sviluppo delle infrastrutture deve sempre essere realizzato in sinergia tra le istituzioni, tenendo conto delle esigenze delle comunità locali e del rispetto per l’ambiente: “Il tunnel della Val Fontanabuona sarà realizzato in chiave sostenibile, per portare benefici concreti e duraturi al nostro territorio“.