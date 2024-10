Red Bull Cerro Abajo, a Genova lo spettacolo del downhill: ecco come vederlo dal vivo

Genova. Si è tenuta oggi a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’ultima tappa del Red Bull Cerro Abajo, il circuito di urban downhill più estremo e spettacolare al mondo. Da vent’anni la competizione vede i migliori rider al mondo sfidarsi in una prova capace di tirare fuori il meglio del loro talento, tra salti e acrobazie incredibili “dalla montagna al mare”, e quella del capoluogo ligure sarà la prima tappa nella storia in Europa, lontano dal Sudamerica.

Genova, che nel 2024 è Capitale Europea dello Sport, è pronta a questa emozionante “prima”, alla quale offre il proprio reticolo urbano unico nel suo genere fatto di caruggi e creuze, a garanzia della massima spettacolarità.

IL PERCORSO DEL RED BULL CERRO ABAJO A GENOVA

La partenza dei 2,2 km di percorso sarà posizionata al Peralto, dalla terrazza della funicolare del Righi. Neanche il tempo di godersi il panorama che, lungo una discesa emozionante, si seguirà il tracciato delle “Mura Nuove”, costruite nel XVII secolo.

Un primo salto condurrà i rider in Salita Superiore San Simone, dando il via a un susseguirsi di scalinate più o meno scoscese e curve strettissime fin quando, in Salita Emanuele Cavallo (soprannominata “salita dell’agonia” per la sua ripida pendenza), ad attendere gli atleti ci sarà un hairpin mozzafiato. Il percorso continuerà sulla circonvallazione a monte, proseguendo fino alla celebre spianata di Castelletto.

Si scenderà poi verso Corso Carbonara, dove i rider si confronteranno con un wall-ride estremo, prima di svoltare per Vico dell’Incarnazione, nelle vicinanze di Piazza dietro ai Forni, dove la gara giungerà al termine, proprio nei pressi di Largo della Zecca (dopo aver affrontato 279 metri di dislivello totale). Il programma prevede le prove libere per sabato 19 ottobre dalle 14.15 alle 17 e le qualificazioni (dalle 13 alle 14) e la conseguente finalissima (dalle 15.30 alle 17) per domenica 20 ottobre.

Saranno 31 i rider ai nastri di partenza, in rappresentanza di 14 diverse nazioni. Di essi, ben 8 sono atleti italiani: Tommaso Francardo, Hannes Alber, Chris Hauser, Stefano Introzzi, Loris Revelli, Davide Cappello, Davide Palazzari e Mirko Vendemmia. “Competere al Red Bull Cerro Abajo significa mettersi alla prova al livello più alto dell’urban downhill.

“È il titolo più importante che si possa vincere” ha dichiarato Tomáš Slavík, veterano del Red Bull Cerro Abajo, presente alla conferenza stampa. “Saremo per la prima volta in Europa e mi sembrerà quindi di giocare in casa, vediamo come se la caveranno i rider sudamericani”.

Al suo fianco durante la conferenza di presentazione del percorso, l’atleta e ambassador Red Bull, Marco Aurelio Fontana, medaglia di bronzo nel cross country ai Giochi Olimpici di Londra 2012, che ha affermato: “Il Red Bull Cerro Abajo è un evento che arriva subito alla gente perché è estremamente spettacolare ed emozionante da seguire: chi percorre il tracciato in meno tempo, vince. Oltre alla velocità, in questo percorso bisognerà però dimostrare anche delle ottime capacità tecniche e una grande condizione fisica”.

INFO PRATICHE

RED BULL CERRO ABAJO GENOVA – PUNTI DI OSSERVAZIONE

I principali punti di osservazione del Red Bull Cerro Abajo saranno:

– Pratone zona Salita San Simone-via Chiodo

– Piazza Goffredo Villa

– Via Lorenzo Costa

– Largo della Zecca (arrivo percorso)

Più in generale, sarà possibile assistere alla gara lungo tutto il tracciato (fare riferimento alla cartina).

RED BULL VILLAGE AL PORTO ANTICO

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 19.30, il Porto Antico sarà animato dal Red Bull Village. Fino alle 14 light opening, quindi fino a sera apertura completa degli stand degli sponsor di Red Bull e Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, e intrattenimento musicale a cura del media partner Radio Babboleo.

Venerdì 18 ottobre, tra le 16.30 e le 19.30 presso Calata Falcone e Borsellino, si svolgerà uno spettacolare Bike Show di bici freestyle. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato di 24 o 48 ore, sempre con gli stessi orari.

PERCORSO CICLOTURISTICO RED BULL CERRO ABAJO

Per vivere le emozioni di Red Bull Cerro Abajo e dello urban downhill è stato realizzato un percorso cicloturistico cittadino di oltre 5 km pronto ad arricchire l’offerta turistica della nostra città per gli amanti dell’outdoor.

Ispirato dal tour operator Seifuori ed elaborato grazie alla sinergia tra l’ufficio Smart Mobility del Comune di Genova e le associazioni genovesi che promuovono l’uso della bicicletta, il nuovo percorso cicloturistico ha lo scopo di far conoscere alcuni scorci caratteristici della Città di Genova.

Il percorso si snoda dal capolinea della Funicolare del Righi e, passando per via Chiodo, via Piaggio e corso Firenze, arriva prima alla partenza della Funicolare e quindi, attraversando via Garibaldi e il Centro Storico, giunge fino in piazza Caricamento.

Lungo l’itinerario sono state posizionate 5 rastrelliere per biciclette che saranno al servizio dei cittadini anche dopo l’evento, a ricordo del Red Bull Cerro Abajo.

Le rastrelliere sono state installate nei seguenti siti: Spianata Castelletto; Albergo dei Poveri; Largo della Zecca; Piazza della Meridiana; Piazza Caricamento.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

1) Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 di venerdì 18 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare sulle seguenti vie:

• Via Domenico Chiodo (tratto da Salita Superiore San Simone a Salita Emanuele Cavallo);

2) Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 di venerdì 18 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare sulle seguenti vie:

• Piazza Goffredo Villa e Corso Carbonara (tratto compreso tra Piazza Goffredo Villa e Corso Carbonara, civico 18 nero);

3) Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di sabato 19 ottobre e dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di domenica 20 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale sulle seguenti vie:

Largo Caproni, Mura delle Chiappe (tratto compreso tra Largo Caproni e il civico 47 della stessa, ambo i lati), Salita Superiore San Simone, Via Domenico Chiodo (tratto da Salita Superiore San Simone a Salita Emanuele Cavallo), Salita Emanuele Cavallo, Salita Superiore San Gerolamo, Via Lorenzo Costa (tratto compreso Salita Accinelli e Via Oberto Cancelliere), Piazza Goffredo Villa, Corso Carbonara (tratto compreso tra Piazza Goffredo Villa e Corso Carbonara, civico 18 nero), Salita dell’Incarnazione, Salita delle Monache Turchine, Salita San Nicolosio, Via Edilio Raggio, Via Carlo Targa, Largo della Zecca.

Sarà consentito, nel corso di tutta la manifestazione, il transito pedonale dei residenti da o per la propria abitazione, fino al punto più vicino del confine della zona oggetto del tracciato di gara, garantendo l’incolumità fisica dei medesimi durante il tragitto.

Il consenso al transito pedonale, negli orari di interdizione indicati, potrebbe subire variazioni legate allo svolgimento delle varie fasi di gara, dovute ad esigenze sportive specifiche e/o ad imprevisti.

L’organizzazione ha predisposto un servizio dedicato ai cittadini con uno staff lungo tutto il tracciato, che si adopererà per informare tutti ogniqualvolta se ne presentasse l’esigenza.

Resta inteso che tutti i residenti dovranno sottostare alle indicazioni dello staff stesso, atte soprattutto a tutelare l’incolumità dei residenti stessi e degli atleti in gara.

Tutti i residenti che, previa autorizzazione dello staff, transiteranno lungo il tracciato dovranno percorrere la via più breve verso lo sbocco più vicino alla propria abitazione, che sarà indicato sempre dallo staff.

4) Sono sospese, sabato 19 ottobre tra le ore 10.00 e le ore 19.00 e domenica 20 ottobre tra le ore 08.00 e le ore 19.00, le ordinanze di Via Balbi e di Via Interiano (per permettere se necessario, alla Polizia Locale, il transito di qualsiasi tipologia di veicolo).

5) Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di sabato 19 ottobre e dalle ore 00:00 alle ore 20:00 di domenica 20 ottobre e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, istituzione del divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti su tutto il tragitto della gara:

Largo Caproni, Mura delle Chiappe (tratto compreso tra Largo Caproni e il civico 47 della stessa), Salita Superiore San Simone, Via Domenico Chiodo (tratto compreso tra Salita Superiore San Simone e Salita Emanuele Cavallo), Salita Emanuele Cavallo, Salita Superiore San Gerolamo, Piazza Villa, Corso Carbonara (tratto compreso tra Piazza Villa e Salita dell’Incarnazione), Salita dell’Incarnazione, Salita San Nicolosio, Via Edilio Raggio e Largo Zecca.

6) Dalle ore 07.00 di sabato 19 ottobre alle ore 23.59 di domenica 20 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è disposto lo spostamento degli stalli per disabili n.5022 e n.18137, dalla posizione ad oggi assegnata indicata in rosso alla postazione temporanea indicata in giallo sulla planimetria allegata al comunicato stampa.

VARIAZIONI PERCORSI AMT

Sabato 19 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e domenica 20 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 19:00, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 39, 40, 374, 375, 377 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18 e 18/

Direzione ponente: i bus, giunti in Via XX Settembre, transitano per Via Ceccardi, Piazza Dante, Via D’Annunzio, Corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, Via Gramsci, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in Via Gramsci, proseguono per sottopasso Caricamento, Piazza Cavour, Corso Quadrio, Corso Saffi, Via Fiodor, Via Corsica, Piazza Alessi, Corso Podestà, Viale IV Novembre, Via XII Ottobre, Piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in Via XX Settembre, transitano per Via Ceccardi, Piazza Dante, Via D’Annunzio, Corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, Via Gramsci, Via delle Fontane, Piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in Via Gramsci, proseguono per sottopasso di Caricamento, Piazza Cavour, Corso Quadrio, Corso Saffi, Viale Brigata Bisagno, Viale Brigate Partigiane, Corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso.

Linea 34

Direzione ponente: i bus, giunti in Piazza Corvetto, proseguono per galleria Bixio, Via Interiano, Piazza Fontane Marose, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Via delle Fontane, riprendono regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in Via XX Settembre, transitano per Via Ceccardi, Piazza Dante, Via D’Annunzio, Corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, Via Gramsci, Via delle Fontane, Piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in Via Gramsci, proseguono per sottopasso Caricamento, Piazza Cavour, Corso Quadrio, Corso Saffi, Via Fiodor, Via Corsica, dove riprendono percorso regolare.

Verrà inoltre attivato un collegamento bus tra Via Vannucci e Piazza De Ferrari.

Linea 36

Direzione ponente: i bus, giunti in Via Assarotti, proseguono per Piazza Manin, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Piazza Manin, proseguono per Via Assarotti dove riprendono regolare percorso.

Verrà inoltre attivato un collegamento bus tra Via Fanti d’Italia e San Nicola.

Linee 39 e 40

Direzione ponente: i bus, giunti in Via XX Settembre, transitano per Via Ceccardi, Piazza Dante, Via D’Annunzio, Corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, Via Gramsci, Via delle Fontane, Piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti al termine di Via Polleri, proseguono per Via Balbi, Via Doria, Via Fanti d’Italia, Via Alpini d’Italia, Via Gramsci, sottopasso di Caricamento, Piazza Cavour, Corso Quadrio, Corso Saffi, Via Fiodor, Via Corsica, Piazza Alessi, Corso Podestà, Viale IV Novembre, Via XII Ottobre, Piazza Corvetto, dove riprendono percorso regolare.

Linea 374

La linea svolgerà servizio come linea circolare sul seguente percorso: Piazza Manin (capolinea provvisorio), Corso Armellini, Corso Solferino, Corso Magenta, Corso Paganini, Via Acquarone, Via Cancelliere, Passo Barsanti, Corso Paganini, Corso Magenta, Corso Solferino, Corso Armellini, Piazza Manin (capolinea provvisorio).

Linea 375

La linea svolgerà servizio come linea circolare sul seguente percorso: San Nicola (capolinea provvisorio), Corso Firenze, Via Salvago, Via Piaggio, Via Salvago, Corso Firenze, San Nicola (capolinea provvisorio).

Linea 377

La linea svolgerà servizio come linea circolare sul seguente percorso: San Nicola (capolinea provvisorio), Via Strozzi, Via Stallo, Via Ausonia, Via Stallo, Via Strozzi, San Nicola (capolinea provvisorio).

Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in Via XX Settembre, transitano per Via Ceccardi, Piazza Dante, Via D’Annunzio, Corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, Via Gramsci, Via delle Fontane, Piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in Via Gramsci, proseguono per sottopasso di Caricamento, Piazza Cavour, Corso Quadrio, Corso Saffi, Via Fiodor, Via Corsica, Piazza Alessi, Corso Podestà, Viale IV Novembre, Via XII Ottobre, Piazza Corvetto, Via Santi Giacomo e Filippo, dove effettuano fermata, Via Serra, Via De Amicis, Piazza Verdi, dove riprendono percorso regolare.

La funicolare Zecca-Righi resta chiusa nella notte di mercoledì 16 ottobre, dalle ore 22.00 fino a fine servizio (ultima partenza alle ore 21.40) per consentire la predisposizione delle attrezzature dedicate all’evento.

Inoltre, durante lo svolgimento della manifestazione, la funicolare sospenderà il servizio:

• sabato 19 ottobre: dalle ore 12.00 (ultima corsa) alle ore 18.30 (ripartenza);

• domenica 20 ottobre: dalle ore 8.20 (ultima corsa) alle ore 16.40 (ripartenza) e dalle ore 22 fino a fine servizio (ultima partenza alle ore 21.40).

Sabato 19 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e domenica 20 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 19:00 saranno attive le linee bus F1 e 64/ per agevolare gli spostamenti di cittadini e visitatori.

La linea F1 farà servizio sul percorso Piazza Bandiera, Corso Dogali, Via Costanzi, Largo Caproni (capolinea stazione superiore della funicolare del Righi).

La linea 64/ farà servizio sul percorso Piazza Manin, Via Chiodo, Largo Caproni (capolinea stazione superiore della funicolare del Righi).

LE ISTITUZIONI

“Manca oramai pochissimo alla prima tappa europea del RedBull Cerra Abajo e Genova è pronta a dare il benvenuto in città ad atleti e appassionati per una prima volta che si preannuncia essere davvero unica – sottolinea Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova – Siamo pronti a vivere le emozioni di una gara tanto adrenalinica quanto entusiasmante, resa ancora più spettacolare dalla cornice offerta dalla nostra città, con le sue creuze ed i suoi caruggi. L’urban downhill, che coniuga sport e spettacolo valorizzando le eccellenze cittadine, sottolinea ancora una volta l’importanza dei grandi eventi sportivi in chiave turistica, permettendoci anche di destagionalizzarne i flussi così da render sostenibile lo sviluppo turistico nella nostra città – aggiunge ancora l’assessore – Questo grande evento ci permette inoltre di ampliare la nostra offerta turistica con un percorso cicloturistico cittadino, che riprende il tracciato dei riders, dedicato a tutti gli amanti dell’outdoor”.

“Il Red Bull Cerro Abajo è un evento sportivo di rilevanza mondiale che fino a una decina di anni fa sarebbe stato letteralmente impensabile ospitare a Genova – aggiunge Federica Cavalleri, consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova – Un sogno che nel prossimo fine settimana diventerà realtà, trasformando la nostra città in un palcoscenico dove cittadini e turisti potranno ammirare con il naso all’insù e all’ingiù le incredibili prodezze di questi coraggiosissimi rider, pronti a dare spettacolo lungo un tracciato che per bellezza e difficoltà non ha eguali a livello europeo e non solo”.

“Il Red Bull Cerro Abajo supera per la prima volta i confini del Sudamerica ed è incredibile che arrivi proprio qui, a Genova, dando a tutti la possibilità di ammirare gratuitamente le discese mozzafiato dei massimi campioni internazionali di urban downhill lungo le creuze e i caruggi genovesi, nell’anno in cui il capoluogo ligure è Capitale Europea dello Sport – spiega Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria – Un evento di portata mondiale che è già entrato nella storia dello sport genovese e della nostra regione, e che rappresenta il migliore viatico possibile in vista del 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport e darà continuità al prestigioso titolo ottenuto da Genova nel 2024”.

L’evento sarà completamente gratuito e il pubblico avrà la possibilità di godere delle emozioni e della spettacolarità di questa gara sia dal vivo, sia su Red Bull TV.