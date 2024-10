Red Bull Cerro Abajo, i rider danno spettacolo a Marassi. Domani qualifiche e gara: ecco tutti gli orari

Genova. A Genova è il weekend dello storico esordio europeo del Red Bull Cerro Abajo, il circuito di urban downhill più spettacolare e selettivo al mondo, con i migliori rider della scena che si sono letteralmente “presi” la città. Difatti oggi, pochi minuti prima della partita di Serie A Genoa-Bologna, lo Stadio Luigi Ferraris, tempio dello sport genovese, è stato testimone di un inedito show bike stunt.

I protagonisti sono stati cinque rider locali e l’atleta Red Bull di BMX Kriss Kyle, che hanno dato vita a discese mozzafiato lungo le gradinate dello stadio, esibendosi in incredibili salti e acrobazie, per poi atterrare direttamente sul campo. Lo show ha regalato agli spettatori un piccolo assaggio di quanto si potrà ammirare sull’adrenalinico percorso da Monte Peralto a Largo della Zecca nella giornata di domenica, quando le vie della città verranno popolate dai 32 miglior rider del mondo provenienti da 15 Paesi diversi.

Domani, domenica 20 ottobre, prenderà finalmente il via la gara: una corsa estrema contro il tempo in cui gli atleti raggiungeranno fino a 80km/h, sfrecciando tra scalinate, creuze e caruggi. La giornata di gara sarà così organizzata: warm up dalle ore 10, qualifiche dalle 13:00 alle 14:00 e finalissima dalle 15:30 alle 17:00.

L’evento è totalmente gratuito e sarà trasmesso in diretta su Red Bull TV al seguente indirizzo: https://www.redbull.com/int-en/live/red-bull-genova-cerro-abajo-2024.

Dallo stadio di oggi, dunque, si passa subito alle strade della Capitale Europea dello Sport 2024, la vera arena in cui i migliori biker del mondo sono pronti a sfidarsi sul filo dei centesimi, fino all’ultimo salto.