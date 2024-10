Nel weekend lo spettacolo del downhill a Genova, ecco tutte le strade chiuse per la gara

Quella di Genova sarà la tappa finale dell’edizione 2024 di Red Bull Cerro Abajo. Non solo sarà la prima in Italia, ma addirittura la prima di sempre lontano dal Sudamerica, perché nel suo percorso, ormai ventennale, non aveva mai superato i confini del continente latino-americano. Le prime due tappe dell’edizione 2024, infatti, sono state disputate a marzo: la prima a Valparaiso, con la vittoria del brasiliano Lucas Borba, e la seconda a Guanajuato, in Messico, vinta dal colombiano Juanfer Vèlez. Dunque la tappa italiana sarà decisiva per assegnare il trofeo 2024.

Red Bull Cerro Abajo, strade chiuse e orari: ecco l’ordinanza

Nel weekend sono previste diverse limitazioni al traffico e alla circolazione pedonale nella zona della gara. In particolare, sabato 19 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 20 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 (e comunque fino a cessate esigenze):

divieto di transito veicolare e pedonale su tutto il tragitto della gara : largo Caproni, salita Superiore San Simone, via Domenico Chiodo nel tratto compreso tra salita Superiore San Simone e salita Emanuele Cavallo, salita Emanuele Cavallo, salita Superiore San Gerolamo, piazza Villa, corso Carbonara tratto compreso tra Piazza Villa e salita dell’Incarnazione, salita dell’Incarnazione, salita San Nicolosio, via Edilio Raggio e largo Zecca

: largo Caproni, salita Superiore San Simone, via Domenico Chiodo nel tratto compreso tra salita Superiore San Simone e salita Emanuele Cavallo, salita Emanuele Cavallo, salita Superiore San Gerolamo, piazza Villa, corso Carbonara tratto compreso tra Piazza Villa e salita dell’Incarnazione, salita dell’Incarnazione, salita San Nicolosio, via Edilio Raggio e largo Zecca divieto di transito eccetto residenti e titolari delle proprietà laterali in Mura delle Chiappe nel compreso tra largo Caproni e il civico 47, via Piaggionel tratto compreso tra via Paride Salvago e via Domenico Chiodo, via Lorenzo Costa nel tratto compreso tra via Accinelli e via Oberto Cancellieri, via Vallechiara, via Targa, galleria Garibaldi e via Cairoli tratto compreso tra via San Siro e largo Zecca

in Mura delle Chiappe nel compreso tra largo Caproni e il civico 47, via Piaggionel tratto compreso tra via Paride Salvago e via Domenico Chiodo, via Lorenzo Costa nel tratto compreso tra via Accinelli e via Oberto Cancellieri, via Vallechiara, via Targa, galleria Garibaldi e via Cairoli tratto compreso tra via San Siro e largo Zecca senso unico alternato in piazza Villa nel viale antistante i civici 27 e 29 nero e in via Targa al fine di consentire l’accesso ai box presenti al civico 19 nero

Lo stop al transito riguarda anche alcuni percorsi pedonali che rappresentano l’unica via d’accesso per alcuni condomini. Nel quartiere si sono già diffuse preoccupazioni, ma l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, interpellato da Genova24, assicura: “È in corso la modifica dell’ordinanza in maniera tale da permettere ai residenti di poter entrare e uscire nelle loro abitazioni, eventualmente attraverso un servizio di vigilanza. L’obiettivo è arrecare il minor disagio possibile”.

Inoltre, sabato 19 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e domenica 20 ottobre dalle ore 0.00 alle ore 20.00, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti su tutto il tragitto della gara: largo Caproni, mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa, salita Superiore San Simone, via Domenico Chiodo nel tratto compreso tra salita Superiore San Simone e salita Emanuele Cavallo, salita Emanuele Cavallo, salita Superiore San Gerolamo, piazza Villa, corso Carbonara nel tratto compreso tra Piazza Villa e salita dell’Incarnazione, salita dell’Incarnazione, salita San Nicolosio, via Edilio Raggio e largo Zecca.