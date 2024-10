Recco, via libera al progetto per la messa in sicurezza di via Ponte di Legno

Recco. La giunta Gandolfo ha dato il via libera al progetto esecutivo per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza della scarpata a monte di via Ponte di Legno, nel tratto che collega il centro con le frazioni Verzemma e Ageno, a partire dal sottopasso della rampa autostradale.

“L’approvazione del progetto – hanno detto il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessora ai lavori pubblici Sara Rastelli – che rientra nel piano più ampio di manutenzione straordinaria delle strade comunali di Recco, è finalizzato a contrastare il rischio di distacchi di materiale lapideo. Oltre a garantire la sicurezza del transito sulla strada, l’intervento è pensato per mantenere un’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante, sia dal punto di vista estetico sia strutturale, senza alterare l’aspetto generale del luogo”.

L’opera, che garantirà l’incolumità pubblica e migliorerà la mobilità dei cittadini, prevede lavori di consolidamento della scarpata lungo un tratto di circa 60 metri, con una spesa complessiva stimata in 85mila euro.

“L’intervento ha come obiettivo il rinforzo di un tratto di fronte roccioso, mediante messa in opera di rete armata, prospiciente la pubblica via al fine di mitigare il rischio di distacchi di materiale lapideo con possibili interessamenti della locale viabilità”, si legge nella relazione di accompagnamento al progetto. Il progetto sarà finanziato con fondi comunali già stanziati nel bilancio del 2024, e l’iter per l’assegnazione dei lavori avverrà a breve tramite gara d’appalto.