Recco, vaccinazione antinfluenzale: open day martedì 22 ottobre nell’ex ospedale Sant’Antonio

Recco. La stagione invernale è alle porte e per fronteggiare i virus influenzali e il Covid-19, arriva anche quest’anno la campagna di vaccinazione. L’ASL 3 ha programmato giornate dedicate sul territorio, facendo partire da Recco martedì 22 ottobre, nell’ex ospedale Sant’Antonio, l’iniziativa per favorire una partecipazione più ampia alle vaccinazioni antinfluenzali.

“In questa giornata si potrà anche richiedere la vaccinazione anti-Covid – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – e all’open day potranno accedere senza prenotazione gli over 60, i soggetti fragili, i bambini da 0 a 6 anni e le donne in gravidanza. È un servizio molto importante per il territorio ed è il risultato del lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale e l’ASL 3, di cui ringrazio la dirigenza, in particolare il dottor Pasquale Greco, direttore del distretto 13 Levante”.



Martedì 22 ottobre, l’ambulatorio di via Bianchi sarà aperto dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 13 alle 15 per accogliere i cittadini interessati.