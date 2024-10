Recco, nuovi contenitori per la raccolta differenziata in piazzale Olimpia e via Vittorio Veneto

Recco. Saranno presto operativi i nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sistemati in piazzale Olimpia e via Vittorio Veneto.

Si avvia alla conclusione il processo di ammodernamento e di meccanizza della rete di raccolta differenziata della città, reso possibile grazie ai 900mila euro di fondi del PNRR ottenuti dal Comune.

“Abbiamo utilizzato efficacemente i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza per un progetto così importante per la nostra città – hanno dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – è stata questa un’opera di decoro urbano che ha introdotto un nuovo modo di pensare alla raccolta dei rifiuti, rendendola più efficiente e sostenibile. Inoltre Recco si posiziona già tra i comuni con i tassi di raccolta differenziata più alti della Città Metropolitana di Genova, con una percentuale che si aggira intorno al 72%, superando l’obiettivo fissato dall’Unione Europea al 65%”.