Recco e Ponte di Legno, un legame che dura dal 1956: gli eventi del fine settimana

Recco. Recco si prepara a fortificare il profondo legame che la unisce a Ponte di Legno. Dal 1956, anno in cui è nato il gemellaggio tra le due comunità, la loro amicizia si è rafforzata, unendo idealmente mare e montagna attraverso una serie di eventi che esaltano tradizione e cultura di entrambi i territori. Un folto gruppo di dalignesi farà presto tappa a Recco, anticipando la consueta visita natalizia per permettere la partecipazione di una rappresentanza ancora più ampia, coinvolgendo diversi settori della comunità. Tra i partecipanti, ci sarà anche il gruppo dei bambini della quinta elementare di Ponte di Legno, che arriveranno giovedì, per i quali è previsto un programma speciale di visite tra Recco e Camogli.

Una delle attività principali sarà un laboratorio dedicato alla preparazione della focaccia presso il ristorante Alfredo. Anche per gli adulti, il gemellaggio prevede un calendario di attività. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la visita al Frantoio Badaracco, uno dei luoghi simbolo della produzione dell’olio extravergine d’oliva nella zona. Maria Pia Razeto, presidente del Comitato per il Gemellaggio Recco Ponte di Legno, ha spiegato le novità di quest’anno: “Oltre al cambio di stagione, poiché la delegazione arrivava solitamente prima di Natale per il Confeugo, quest’anno abbiamo introdotto due nuove iniziative. La prima è un incontro aperto al pubblico, dedicato alla montagna, che permetterà di approfondire le bellezze della Val Camonica. La seconda novità sarà la concelebrazione della Santa Messa domenica 6 ottobre, presso il Santuario di Nostra Signora del Suffragio, con la partecipazione del nostro parroco don Giuseppe e di don Alex, parroco di Ponte di Legno”.

In occasione del prossimo fine settimana, sono previsti, infatti, due appuntamenti. Il primo, dal titolo “Alla scoperta di Ponte di Legno: la montagna che stupisce”, si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 21 in sala Polivalente Franco Lavoratori, è l’occasione per scoprire le bellezze naturali e l’offerta turistica di Ponte di Legno. Alla serata prenderanno parte i sindaci delle due città gemellate, Carlo Gandolfo per Recco e Ivan Faustinelli per Ponte di Legno, insieme alle presidenti delle Pro Loco di Recco e Ponte di Legno, rispettivamente Stefania Zerega e Elena Veclani. Durante l’incontro, i relatori Sonia Menici, in rappresentanza del Consorzio Ponte di Legno – Tonale, e Matteo Aielli, guida ambientale escursionistica, offriranno un approfondimento sui tesori paesaggistici della Val Camonica. La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici di Ponte di Legno.

“Sono quasi 70 anni che il legame tra Recco e Ponte di Legno rappresenta una delle tradizioni più belle e significative della nostra comunità – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – mantenere vivo questo scambio in è fondamentale, poiché ci consente di valorizzare le rispettive peculiarità territoriali e culturali. Il gemellaggio continua a rafforzare l’amicizia tra le nostre due città, creando un ponte ideale tra mare e montagna”. E aggiunge Stefania Zerega, presidente della Pro Loco: “Per la prima volta le due Pro Loco saranno coinvolte e cercheranno di ripercorrere le bellezze turistiche che le caratterizzano. Con questo scambio di esperienze e buone pratiche, vogliamo dare al gemellaggio una prospettiva a lungo termine, puntando sulla valorizzazione degli eventi e del territorio”.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 5 ottobre in Piazza Nicoloso, dove si svolgerà il “Mercatino dei sapori della Val Camonica”, dedicato alle eccellenze gastronomiche della Val Camonica. La manifestazione gode del supporto di Regione Liguria – Assessorato al Turismo.