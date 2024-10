Recco, dopo l’ondata di maltempo parte la messa in sicurezza del torrente

Recco. Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il Levante nei giorni scorsi, è ripresa la pulizia e la messa in sicurezza del torrente Recco. Le operazioni, iniziate già nelle scorse settimane, sono state temporaneamente interrotte a causa delle avverse condizioni meteo, ma ora sono ripartite.

“Adesso che ci aspettano giornate di sole – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – abbiamo potuto riprendere i lavori di pulizia delle pile e di spianamento del letto del torrente. Queste attività proseguiranno per tutta la settimana e anche una parte della prossima, in modo da rimettere tutta l’area nella massima sicurezza, come era prima dell’evento alluvionale di giovedì 17 ottobre”.

I lavori proseguiranno con l’obiettivo di completare gli interventi in modo che il torrente sia pulito prima dell’arrivo di nuove intense piogge, per scongiurare situazioni di pericolo legate alle piene improvvise.