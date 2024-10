Recco celebra l’81esimo anniversario dei bombardamenti che distrussero la città

Recco. Il 10 novembre a Recco si commemora l’81esimo anniversario del primo di ventisette bombardamenti aerei che, durante il secondo conflitto mondiale, distrussero la città, causando la morte di 127 civili e centinaia di feriti.

Il 4 novembre si celebra la festa delle forze armate, in ricordo del sacrificio di quasi 700mila giovani soldati che persero la vita nella Prima guerra mondiale. Questa ricorrenza coincide con la Giornata dell’Unità nazionale.

In occasione di queste importanti giornate, il Comune di Recco ha organizzato una settimana di eventi, da lunedì 4 a sabato 11 novembre, coinvolgendo la cittadinanza.

“Invito tutti i cittadini a partecipare per onorare la memoria dei caduti e riflettere sui valori della pace e della solidarietà – dice il sindaco Carlo Gandolfo – commemoriamo, come ogni anno, il primo tragico bombardamento del 10 novembre 1943. In quella data, la nostra città venne ridotta in macerie da 33 tonnellate di bombe, causando molte vittime civili. Rappresenta una giornata importante per la nostra comunità, perché ricordiamo le sofferenze e le speranze di coloro che hanno vissuto quegli anni difficili. Al tempo stesso celebriamo il sacrificio di quanti hanno combattuto e hanno perso la vita per la difesa dei valori della libertà, della pace e della democrazia”.