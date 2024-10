Rapallo Pallanuoto, presentata la squadra che disputerà la Serie A1

Rapallo. La prima squadra al completo, la dirigenza, lo staff tecnico e una nutrita rappresentanza del settore giovanile si sono dati appuntamento questa mattina al palazzo del Municipio di Rapallo. Numerosi gli ospiti presenti nella sala consiliare del Comune, amici, parenti, rappresentanti degli sponsor e delle partnership e semplici appassionati. A dare il benvenuto al Rapallo Pallanuoto il sindaco Elisabetta Ricci e i membri del suo Consiglio.

La prima cittadina di Rapallo ha espresso, a nome proprio e di tutta la comunità stima e gratitudine nei confronti di una realtà che rappresenta, oltre che un’ eccellenza sportiva, anche un esempio positivo per tutti i giovani, sottolineando l’importanza che riveste lo sport all’interno del tessuto sociale di una comunità.

Infine ha ringraziato il presidente Antonucci e la sua squadra che da anni portando in giro per l’Italia e l’Europa i colori di Rapallo, rappresentando un vanto per tutta la cittadinanza e un motivo d’orgoglio per la Città di Rapallo.

Il presidente Enrico Antonucci ha voluto sottolineare l’importanza di questo evento, ringraziando il Comune di Rapallo per il patrocinio concesso, per la vicinanza e il sostegno da parte delle autorità locali. Ha esteso i suoi ringraziamenti agli sponsor e ai partner che rendono possibile questa bellissima avventura che va avanti ormai da tredici anni.

Ha presentato poi alla platea le giovanissime atlete elogiandone il loro lavoro e i sacrifici quotidiani per portare avanti la loro genuina passione per la pallanuoto. Sempre patron Antonucci ha voluto aprire una parentesi sul momento di crisi che sta attraversando la pallanuoto femminile: “I risultati in campo internazionale e soprattutto il crollo dei tesseramenti delle nuove leve, sono i sintomi di una grave crisi in cui versa il nostro sport. I motivi sono noti: vanno dalla mancanza di incentivi e opportunità di carriera per le atlete, ai fondi insufficienti per sostenere programmi giovanili di qualità, alle infrastrutture inadeguate. Ben più complicato trovare le giuste soluzioni, sicuramente serve maggior sinergia tra vertici e società, maggiori investimenti nelle infrastrutture, in campagne di promozione e in programmi di formazione. Servono nuove idee, unione d’intenti, provare a liberarsi da vecchie logiche campanilistiche per il bene comune. Lo slogan ‘l’Unione fa la forza’ rappresenta al meglio la nostra politica per le giovani leve, crediamo che sia importante creare sinergie che mettono al centro il bene delle atlete e della pallanuoto. L’esempio della collaborazione con la Venere Azzurra della Spezia giunto al quarto anno, è un progetto che può essere allargato ad altre realtà locali, come già accade con il Rapallo Nuoto e il Chiavari Nuoto. C’è un’idea di collaborazione anche con il Sori Pool Beach, la definirei un progetto in stato embrionale, che proveremo a portare avanti nei prossimi giorni. L’unica cosa certa, nelle intenzioni, è la crescita dei settori giovanili, un modo per offrire alle giovani pallanuotiste maggiori opportunità di sviluppo e competizione in campionati giovanili e assoluti, attirando verso questo magnifico un numero maggiori di ragazze e bambine”.

Tocca poi a Coach Antonucci presentare le atlete della prima squadra, partendo da Capitan Bianconi e passando per vecchie conoscenze e nuove arrivate. Dopo i saluti e le foto di rito le atlete del Rapallo rinnovano a tutti i presenti l’appuntamento in piscina per mercoledì 23 ottobre per la prima gara casalinga del campionato di Serie A1 2024-25.