“Quattro Ristoranti” torna a Genova con lo chef star Alessandro Borghese

Genova. E’ stato avvistato, per ora, tra il Porto Antico e la Marina di Sestri chef Alessandro Borghese, a Genova, per una nuova puntata del programma di Sky e Tv8 “Quattro Ristoranti”.

Impossibile per il personaggio passare inosservato, con la sua folta chioma e il suo occhiale a montatura spessa. Borghese ha anche raccontato con un post sui social il suo ritorno sotto la Lanterna a sei anni di distanza da un altro episodio di Quattro Ristoranti, e lo ha fatto con definizioni che parlano chiaro: colpito, affondato.

“Città gloriosa, insolita – scrive Alessandro Borghese – lanterna dei mari e approdo superbo. I suoi tetti grigi nascondono un dedalo di antichi carruggi ammalianti e pittoreschi. Qui non tutto è come sembra: la focaccia non è solo una focaccia, gli ascensori vanno anche in diagonale e il colore del pesto è più importante del tifo calcistico! Navigatori, inventori, scopritori, avventurieri, commercianti e palati fini”.

E ancora: “Genova va protetta, preservata perché si lascia ammirare solo quando la visiti a cuore aperto con il rispetto e grati per la sua storia”.

Dopo il recente ritorno di un altro chef famoso, Bruno Barbieri, con una puntata del programma “Quattro Hotel”, che si è concentrato su alberghi e bed&breakfast tra il centro storico e Albaro, non si sa ancora quali saranno i ristoranti che partecipano al programma di Borghese.

Borghese a Genova, quali sono i quattro ristoranti in gara?

Tenendo conto, però, che è stato visto nei pressi di due “marine”, si potrebbe forse ipotizzare che a contendersi il premio in palio potrebbero essere locali inseriti all’interno di porticcioli.

Tanti genovesi e turisti hanno approfittato della presenza di Alessandro Borghese per chiedergli una stretta di mano o un selfie e lui non si è risparmiato.

Dopo il “colpo” di Genova tra le mete top del 2025 per Lonely Planet, l’apparizione in Quattro Ristoranti sarà una nuova occasione di visibilità per il capoluogo ligure. Basti pensare che per l’episodio andato in onda nel 2018 – lo ricordate? – il Comune di Genova aveva contribuito alle spese della produzione utilizzando fondi dell’imposta di soggiorno.