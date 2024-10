Quattro assi, nuovi info-point anche nei municipi Ponente e Levante

Genova. Aprono due nuovi info-point dedicati al progetto Quattro Assi di Forza del trasporto pubblico locale. Dopo quelli già inaugurati nei Municipi Bassa e Media Valbisagno, apriranno nei prossimi giorni gli info-point nelle sedi dei Municipi VII Ponente e IX Levante.

I due sportelli apriranno rispettivamente giovedì 24 e mercoledì 30 ottobre. Per quanto riguarda il Municipio Levante la sede sarà sempre quella di Via Pinasco 7, mentre per il Municipio Ponente il point sarà attivato a rotazione nelle tre sedi di Pegli, Pra’ e Voltri.

Gli orari sono:

– Municipio IX Levante, via Pinasco 7: ogni mercoledì dalle ore 14 alle ore 17 a partire da mercoledì 30 ottobre

– Municipio VII Ponente: giovedì 24 ottobre, sede di Pegli, Via Ignazio Pallavicini 5, giovedì 31 ottobre, sede di Pra’, Piazza Giuseppe Bignami 4, giovedì 7 novembre, sede di Voltri, Piazza Sebastiano Gaggero 2 (A seguire sempre nel medesimo ordine)

Restano attivi i punti informativi nei Municipi Bassa Val Bisagno (tutti i martedì dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede municipale di piazza Manzoni 1) e Media Val Bisagno (ogni martedì dalle ore 14 alle ore 17 presso la sede municipale di piazza dell’Olmo 3).

In ogni info-point, ad accesso libero e senza appuntamento, i cittadini troveranno una persona preposta a dare spiegazioni sulle lavorazioni in corso. Per i quesiti ad elevato tasso di complessità verrà fornito un riscontro dopo un confronto con i tecnici di progetto.