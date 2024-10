Quarto Pianeta Festival, sabato 5 ottobre un incontro sulle politiche abitative

Genova. Inizierà con un incontro sulle politiche abitative il programma di sabato 5 ottobre a Quarto Pianeta Festival.

“Le città invisibili” è il titolo del seminario a cura di Silvia Capurro, Amedeo Gagliardi, Massimo Maugeri, Enrico Pinna con la partecipazione di Luca Borzani che ha l’obiettivo di stimolare una riflessione su programmi ed azioni di welfare abitativo in grado di perseguire un mix virtuoso tra qualità ambientale e sociale.

“Nelle città lo sviluppo sostenibile non si persegue solo attraverso interventi “materiali” ma anche con la necessaria partecipazione consapevole dei cittadini: – spiega Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento Quarto Pianeta – interventi quindi, che a partire dal quotidiano delle persone, si fanno carico anche delle relazioni sociali delle comunità alimentando il senso di appartenenza al territorio”.

Il programma

Durante la prima parte della mattinata (ore 10,00) saranno presentate esperienze virtuose: Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, presenterà da remoto l’esperienza di realizzazione di una comunità energetica in un quartiere periferico di Napoli, con forti implicazioni partecipative e di coesione sociale; Amedeo Gagliardi, portavoce del coordinamento Quarto Pianeta, farà un aggiornamento sullo stato di attuazione del recupero dell’ex OP di Quarto; Alfonso Giancotti, professore presso la Sapienza di Roma, presenterà da remoto il Piano Integrato di Santa Maria della Pietà (ex OP di Roma), con focus sulle azioni di coinvolgimento del Terzo settore e degli stakeholder territoriali. A seguire due interventi su mobilità e qualità della vita con Enrico Pinna, Presidente AMS – Realtà europee e il caso Cornigliano e Alessandra Repetto, Genova Ciclabile.

Dalle 11,30, nella seconda parte del seminario, sono previsti interventi di Marco Beltrami, già Amministratore Unico di AMT, Agostino Petrillo, sociologo urbano PoliMi, Enrico Testino, vicepresidente Circolo Pianacci, Diego Zoppi, Consiglio Nazionale degli Architetti e a seguire si darà spazio a tutti coloro che vorranno intervenire. Concluderà alle 12,45 Luca Borzani.

Quarto Pianeta Festival riprenderà nel pomeriggio:

Alle 18.00 Aula 7 Spettacolo teatrale ONGARO & BASAGLIA, VITE DA MATTI testi e regia di Mirco Bonomi, produzione del Teatro dell’Ortica. Lucia Razeto e Mirco Bonomi metteranno in scena l’amicizia e l’impegno di Franca Ongaro e Franco Basaglia compagni nella vita e nella lotta per trasformare la psichiatria e la medicina.

Alle ore 21.00 Spazio 21 Concerto promosso dalla GOG: FANTASIA DI INNI NAZIONALI con l’Orchestra ALLEGROMODERATO diretta da Andrea Stringhetti, musiche di Edward Elgar, Edvard Grieg.

Gli appuntamenti con Quarto Pianeta Festival continueranno fino al 13 ottobre negli spazi dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova.

Il Coordinamento Quarto Pianeta, oltre ad evitare che l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto venisse ceduto e privatizzato, dal 2012, contribuisce alla sua rigenerazione cercando di riconnettere culturalmente questa “periferia esistenziale” alla città. Quarto Pianeta vuole essere un progetto per mettere al centro la cultura della salute, come intersezione di discipline diverse. Un’occasione per comprendere come la malattia, la follia, la disabilità, non possano essere separate dall’esistenza e dalla sofferenza delle persone e dal loro rapporto con la società.