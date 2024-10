Protezione civile, anche Genova aderisce alla campagna nazionale “Io non rischio”

Genova. Il 13 ottobre, in contemporanea con centinaia di piazze italiane, anche Genova parteciperà alla campagna di comunicazione Io non rischio dedicata alle buone pratiche di Protezione civile, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas, Ingv, ReLUIS e Cima.

La campagna Io non rischio punta ad accrescere la consapevolezza, individuale e collettiva, sui rischi naturali e antropici che interessano l’Italia, promuovendo le azioni utili a prevenirli o in grado di ridurne le conseguenze. La campagna si fonda sulla preziosa collaborazione tra la comunità scientifica, il mondo del volontariato organizzato di protezione civile e le istituzioni, nazionali e locali, che lavorano in sinergia con l’intento di rendere i cittadini attori partecipi del Servizio Nazionale e capaci di compiere scelte consapevoli, ogni giorno e in situazioni di crisi.

Ad oggi, la campagna contribuisce a diffondere la cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile per i rischi: alluvione, terremoto, incendi boschivi, maremoto, vulcanico (Campi Flegrei, Stromboli, Vesuvio e Vulcano), industriale, nucleare e grandi dighe.

L’appuntamento è il prossimo 13 ottobre in via San Vincenzo angolo via Colombo. Al punto informativo saranno presenti i volontari di protezione civile delle seguenti associazioni: gruppo comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo “Gruppo Genova”, Rge Radio Club Cb Genova Est Odv, Misericordia Genova Centro Soc. Naz. Salvamento Sez. Nervi, Soccorso Cinofilo Liguria – Nucleo Provinciale Genova, gruppo comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Recco, Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova, Nuova Acropoli Genova Odv, F.I.N. Federazione Italiana Nuoto C.R. Liguria, Agepro Associazione Geometri per la Protezione Civile, Anpas Liguria.

“Io non rischio – dichiara l’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova – fornisce indicazioni preziose per educare e preparare famiglie, scuole ed aziende ad essere pronte per fronteggiare situazioni di pericolo. Invitiamo pertanto tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa campagna, adottando misure preventive e diffondendo la cultura della sicurezza, priorità assoluta per la nostra Regione. Crediamo fermamente che l’informazione e la preparazione siano fondamentali per affrontare qualsiasi emergenza e siamo convinti che insieme possiamo ridurre i rischi e garantire un futuro più sicuro per tutti, perché la sicurezza è un impegno collettivo, e insieme possiamo fare la differenza”.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (su Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. Rimani aggiornato seguendo l’hashtag #iononrischio2024. Per informazioni sulla piazza: Comune di Genova www.comune.genova.it protezionecivile@comune.genova.it https://www.facebook.com/iononrischioGenova.