Procura della Repubblica, proclamato lo stato di agitazione del personale

Genova. Fp Cgil Cisl Fp Uilpa Usb Confsal Unsa rsu hanno proclamato lo stato di agitazione per il personale della Procura della Repubblica di Genova per chiedere il rinnovo del contratto decentrato integrativo. “Dal maggio scorso si sono svolti ben 8 incontri tra i rappresentanti sindacali e quelli della Procura e in fase di definizione l’Amministrazione si è tirata indietro”, scrivono in una nota congiunta Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Usb, Confsal, Unsa rsu Procura della Repubblica.

Nota che prosegue: “E’ un comportamento inaccettabile che non rispetta lavoratrici e lavoratori che ogni giorno – in condizioni di gravi carenze di risorse – rendono possibile l’attività della Procura e garantiscono i servizi ai cittadini – commentano le sigle sindacali – abbiamo chiesto alla Signora Prefetto di dar seguito alle procedure di raffreddamento per cercare di trovare una soluzione senza la quale sarà sciopero”.

Le richieste delle organizzazioni sindacali in fase di rinnovo sono volte al miglioramento delle condizioni di lavoro, elemento che garantisce anche risposte più rapide ed efficaci ai cittadini, e sono inerenti le questioni legate agli orari e all’organizzazione del lavoro e senza la volontà di tornare al tavolo delle trattative da parte della Procura, lo sciopero sarà inevitabile.