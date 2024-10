Genova. Prosegue la fase perturbata sul nord Italia e sulla Liguria: la perturbazione che ci ha interessati nella giornata di oggi invierà un altro impulso verso il Mar Ligure, portando con sé aria fredda che favorirà la formazione di rovesci sparsi. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 3 ottobre

Avvisi

Rovesci intensi specialmente nell’interno di levante: prestare attenzione in quelle zone per possibili allagamenti e smottamenti, data anche la condizione di partenza con i terreni già saturi dalle piogge delle ore precedenti. Forti venti dai quadranti settentrionali nel pomeriggio, con raffiche fino a 70-80km/h tra Savonese e Genovesato occidentale.

Cielo e Fenomeni

Già nella notte e prime ore del mattino precipitazioni sparse specialmente sul centro-ponente della regione, con rovesci localmente intensi tra il Genovesato ed il Savonese orientale, moderati altrove. Successivamente le precipitazioni più abbondanti potranno interessare il levante della regione, tra lo Spezzino e l’alta Toscana, mentre potrà fare capolino qualche raggio di sole ad ovest, seppur non si escluda qualche breve rovescio per instabilità residua. In serata attesi nuovamente rovesci sparsi, seppur di intensità moderata, su centro-ponente ed estremi della regione.

Venti

Inizialmente moderati dai quadranti meridionali (in nottata e prima parte del mattino), in rotazione a quelli settentrionali nel pomeriggio, in intensificazione e con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi del Savonese e Genovesato occidentale.

Mari

Molto mosso in nottata, in successivo graduale calo a mosso.

Temperature

In calo ovunque sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 18 e 20 gradi. Interno: minime tra 7 e 15 gradi, massime tra 13 e 16 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 4 ottobre

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

Ancora qualche precipitazione di intensità tra il debole ed il moderato specialmente su Imperiese ed interno di levante.

Venti

Deboli, al più moderati dai quadranti settentrionali

Mari

Generalmente mosso, molto mosso al largo.

Temperature

In ulteriore calo nei valori minimi, generalmente stazionarie le massime.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 5 ottobre

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

Netto miglioramento del cielo con ampi sprazzi di cielo poco nuvoloso o sereno, specialmente in mattinata. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti