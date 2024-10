Liguria. La discesa di un’area depressionaria, davanti alle coste sud-occidentali della penisola Iberica, determinerà l’espansione di un promontorio in direzione del Mediterraneo centro-occidentale, ma il contestuale passaggio di una perturbazione a nord dell’arco alpino favorirà l’afflusso di umide correnti meridionali verso la nostra regione.

Secondo il centro Limet, oggi domenica 13 ottobre avremo in mattinata deboli piogge associate interesseranno genovesato, Tigullio e relativo entroterra. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi a ponente, qualche schiarita è attesa anche sullo spezzino. Tra il pomeriggio e la serata graduale aumento della copertura nuvolosa anche su savonese occidentale ed imperiese, situazione pressoché invariata altrove con possibili piovaschi intermittenti tra savonese orientale e genovesato.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, rinforzi sul Golfo e sui versanti padani. Mare generalmente poco mosso, fino a mosso a ponente. Temperature minime in aumento, massime stazionarie od in lieve calo: sulla costa minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 18 e 22 gradi; all’interno minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 13 e 19 gradi.

Lunedì 14 ottobre giornata caratterizzata da molta nuvolosità, schiarite relegate agli estremi della regione. Deboli piogge intermittenti interesseranno il settore centrale.

Venti deboli o moderati da sud/sud-est. Mare in prevalenza poco mosso. Temperature minime in ulteriore lieve aumento, massime stazionarie od in leggero calo.

Martedì 15 ottobre nuvolosità sparsa ed irregolare sull’intero territorio regionale, tra il pomeriggio e la serata schiarite più ampie. Temperature massime in lieve aumento.